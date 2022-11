“No Mundo da Luna” estreia neste domingo na HBO Max

Neste domingo, 13/11, estreia com exclusividade na HBO Max a nova série “No Mundo da Luna”, uma adaptação literária do livro homônimo de Carina Rissi. A comédia romântica apresenta a história de Luna (Marina Moschen), uma jovem de origem cigana que está em busca de seu primeiro emprego como jornalista.

Em dez episódios, Luna enfrentará os desafios do primeiro emprego, lutará para manter vivo seu sonho de virar jornalista e passará pela dificuldade de se apaixonar por dois jovens completamente diferentes um do outro – e com quem ela trabalha – Dante (Leo Bittencourt) e Vini (Romani). Tudo isso será vivido na companhia de sua dupla inseparável de amigas – Bia (Priscila Lima) e Sabrina (Bruna Inocencio).

“No Mundo da Luna” resgata a história familiar da personagem principal que, depois de aceitar fazer leituras de horóscopo para um portal de notícias, encontra cartas do baralho cigano de sua família. Para sua surpresa, as cartas herdadas – e com séculos de histórias – conversam com Luna e farão com que ela questione suas decisões, sempre jogando com a noção de destino versus poder de nossas escolhas.

Ainda no elenco estão Maria Clara Gueiros, Rosi Campos e Luana Martau. “No Mundo da Luna” é produzida pela Moonshot Pictures, com direção geral de Roberto d’Ávila e direção de episódios de Maria Farkas, Claudia Castro e Michael Ruman, criada e roteirizada por Paula Knudsen, Ana Luíza Savassi, Anderson Almeida e Mizael Gomes.