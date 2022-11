“Eduardo e Monica” e “A Viagem de Pedro” são os melhores filmes do Los Angeles Brazilian Film Festival

A cerimônia de encerramento do Los Angeles Brazilian Film Festival foi realizada nesta quarta-feira (9) no Monica Film Center, em Santa Mônica, nos Estados Unidos. O LABRFF, que completou 15 anos desde a fundação, exibiu 23 filmes desde o último sábado (5), levando ao público brasileiro e americano o que de melhor vem sendo produzido na sétima arte no Brasil.

Durante o evento também foi realizada mais uma edição do Brazilian Film Market, a feira de mercado do LABRFF, com palestras e painéis com temas como “O Impacto Social do Entretenimento” e orientações sobre como profissionais brasileiros podem se regularizar para filmar nos EUA. Mais uma edição do Los Angeles International Music Video Festival (LAMV), a competição de music videos do LABRFF, também foi realizada. Também foi anunciado que a partir desta edição o prêmio de Melhor Diretor de Music Video recebe o nome de Rafael Kent, uma homenagem ao renomado diretor brasileiro de music videos que morreu em abril deste ano.

A noite de premiação contou ainda com uma emocionante homenagem à cantora Gal Costa, que morreu nesta quarta-feira no Brasil.

Confira a lista de vencedores do LAMV 2022:

Melhor Animação: ““Behind Your Walls”, de Jeb Hardwick

Melhor Edição: “Les Fantomes”, de Rébecca M’Boung

Melhor Narrativa: “Céu Aberto” de Mess Santos

Melhor Fotografia: “Lara”, César Rafael

Melhor Voice: Kolinga – “Les Fantômes”

Melhor Música: “Céu Aberto” de Mess Santos

Melhor Diretor: “Life Support” de Erika Chan

Melhor Music Video: “Black Coffee”, de Morgan Power

Confira os premiados do LABRFF 2022:

Menção Especial EUA: “Beyond”, Tiago Dadalt

Menção Especial EUA: Gui Agustini, pela direção do curta-metragem “The Encounter”

Menção Especial BRA: Elder Fraga, pela direção de “O Artista e a Força do Pensamento”

Menção Especial BRA: Isabel Zuaad, pela atuação em “O Novelo” e “A Viagem de Pedro”

Melhor Curta-Metragem EUA: “Waysland”, de Lyria Garcia

Melhor Roteiro: “O Novelo”

Melhor Fotografia: Pedro J. Marquez, “A Viagem de Pedro”

Melhor Trilha Sonora: Fabiano Kriger, Lucas Marcier e Pedro Guedes por “Eduardo e Monica”

Melhor Ator Coadjuvante: Everaldo Pontes, pelo filme “Sol”

Melhor atriz Coadjuvante: Juliana Carneiro da Cunha, pelo filme “Eduardo e Monica”

Melhor Ator: Rocco Pitanga, Nando Cunha, Sergio Menezes, Sidney Santiago-Kuanza e Rogerio Brito, pelo filme “O Novelo”

Melhor Atriz: Alice Braga, pelo filme “Eduardo e Monica”

Melhor Curta-metragem BRA: “O Pato”, de Antônio Galdino

Melhor Documentário: “A Música Natureza de Léa Freire”, de Lucas Weglinski, e “Cafi”, de Lírio Ferreria e Natara Ney

Melhor Filme: “Eduardo e Monica”, de René Sampaio e “A Viagem de Pedro”, de Laís Bodanzky