Narrativas Negras Não Contadas, programa de desenvolvimento de talentos da Warner Bros. Discovery, entra em fase final

Foto: da esquerda para a direita, André Sandino, Day Rodrigues, Larissa Nepomuceno, Wil Souza, Luciana Oliveira, Danielle Valentim, Chica Andrade, Laís Ribeiro, Carol Rocha, Rayane Teles e Robson Dias

Narrativas Negras Não Contadas – Black Brazil Unspoken, programa da plataforma de Diversidade, Equidade e Inclusão da empresa WBD Access, chega em fase final, com dez projetos de curtas documentais, após três meses de ciclo formativo remunerado com a participação de profissionais negros renomados no mercado, como Emílio Domingues, Everlane Moraes e mentoria da diretora, produtora e roteirista Chica Andrade.

O programa, desenvolvido em parceria com a WIP Ventures – gestora de propriedades intelectuais e desenvolvedora de negócios no entretenimento –, tem como objetivo gerar acesso e desenvolvimento para roteiristas e diretores da comunidade negra, que terão suas histórias produzidas e veiculadas nas plataformas da empresa. Esta é a primeira edição do programa fora do Reino Unido, onde já foram realizadas duas edições. WBD Access atua através de programas de desenvolvimento e mentoria, gerando oportunidades e exposição na mídia, operando como um poderoso canal que conecta talentos de grupos subrepresentados aos nossos conteúdos e marcas.

A Warner Bros. Discovery selecionará ao menos três curtas documentais dentre os dez projetos apresentados, que serão desenvolvidos, produzidos e lançados pela companhia ainda em 2024.