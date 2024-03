Karen Shakhnazarov vem ao Brasil para o lançamento de seu novo filme

“No Submundo de Moscou” conta a história da investigação do diretor de teatro Konstantin Stanislavsky e do repórter Vladimir Guilyarovsky sobre um misterioso assassinato no lendário bairro Khitrovka, no início do século XX.

O filme é baseado em um evento histórico real: em 1902, o jovem Teatro de Arte de Moscou inicia a produção da peça “Ralé”, de Maksim Gorky. Os diretores, Vladimir Nemirovich-Danchenko e Konstantin Stanislavsky, pedem ao famoso escritor e jornalista Vladimir Guilyarovsky, que conhecia como a palma de sua mão o sombrio submundo de Khitrovka, em Moscou, para levar a trupe do Teatro de Arte a um passeio pela região.

No passeio, Gilyarovsky decide levar Stanislavsky pelas tavernas e cortiços locais e, em seguida, até a casa do comerciante Raja, um misterioso silk indiano, mas o jornalista e o diretor o encontram morto. Então, Stanislavsky e Gilyarovsky começam, por conta própria, a investigar o crime.

O roteiro do filme, assinado por Elena Podrez, Ekaterina Kochetkova e Karen Shakhnazarov, também diretor do longa, conta uma história de aventura e investigação, baseada nos trabalhos de Vladimir Guilyarovsky e inspirada no romance clássico “O Signo dos Quatro”, do escritor inglês e criador de personagens de detetives, Arthur Conan Doyle. Trata-se do segundo episódio das aventuras de Sherlock Holmes, publicado em 1890 e que tornou famosos tanto o autor quanto o personagem.

A produção do longa estudou o modo de vida da cidade na virada do século XIX para o XX, e criou uma imagem real do subúrbio de Moscou antes da revolução, com suas tavernas, calabouços e masmorras, onde os piores crimes eram cometidos e permaneciam ocultos, em contraste com a parte rica da cidade, cujos moradores viviam confortavelmente em clubes, teatros e restaurantes caros, sem dar importância aos submundos existentes no país.

“No Submundo de Moscou” entra em cartaz no dia 21 de março e Karen Shakhnazarov vem ao Brasil para o seu lançamento.