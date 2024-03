Chega aos cinemas documentário investigativo sobre PC Farias

O documentário “Morcego Negro” é uma biografia cinematográfica de Paulo César Farias, o famoso PC Farias. Ele foi o tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor de Mello, em 1989, o primeiro presidente civil eleito por voto popular depois de 21 anos de ditadura militar no Brasil. PC se tornou a eminência parda do governo de Collor. Ele foi o lobista mais poderoso do país e esteve diretamente envolvido no processo que culminou com o impeachment de Collor, abalando profundamente a recém-restaurada democracia brasileira, e acabou sendo misteriosamente assassinado em 1996.

Com direção de Chaim Litewski e Cleisson Vidal, o filme aborda as relações de poder no Brasil a partir da biografia de PC Farias. O documentário de longa-metragem teve sua estreia no Festival É Tudo Verdade em 2023, recebendo Menção Honrosa, e entra em cartaz nos cinemas em 21 de março, com distribuição da Terra Firme.