Marcos Bernstein estreia comédia romântica com Cleo

Foto © Rachel Tanugi

“O Amor Dá Voltas”, comédia romântica dirigida e coescrita por Marcos Bernstein e protagonizada por Cleo, Igor Angelkorte e Juliana Didone, chega aos cinemas no dia 22 de dezembro, com distribuição da Imagem Filmes.

No filme, André (Igor Angelkorte) é um jovem médico que, ao retornar ao Brasil após mais de um ano cuidando de doentes e feridos num acampamento da Médicos Sem Fronteiras, descobre que havia trocado cartas de amor não com sua namorada, Beta (Juliana Didone), mas, sim, com a irmã dela, Dani (Cleo). Enquanto passam por encontros e desencontros amorosos, eles tentam esclarecer o mal-entendido e buscar novos caminhos para suas vidas.

O longa, produzido pela Pontos de Fuga e Neanderthal MB em coprodução com a Globo Filmes, tem o roteiro assinado por Marcos Bernstein, Marc Bechar e Victor Atherino.