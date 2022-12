Klara Castanho protagoniza o filme de terror “Apanhador de Almas”

A nova produção nacional de terror e suspense “Apanhador de Almas”, estrelada por Klara Castanho (“Confissões de uma Garota Excluída”, “Tudo por um Popstar” e da série “Bom Dia, Verônica”), Ângela Dippe (da série “Sintonia” e a Penélope da clássica série infantil “Castelo Rá-Tim-Bum”), Jessica Córes (da novela “Verdades Secretas” e da série “Cidade Invisível”, da Netflix), Larissa Ferrara (“Todas as Razões para Esquecer”), Priscila Sol (da novela “Carinha de Anjo” e da série “Ninguém Tá Olhando”, da Netflix) e a atriz e influenciadora Duda Reis, está sendo rodada desde meados de novembro na Serra da Cantareira, zona norte de São Paulo.

Na trama, quatro garotas que se conheceram num grupo on-line de estudos de bruxaria resolvem participar de um ritual a ser realizado durante um eclipse solar total, na casa de uma famosa bruxa chamada Rea.

Após o ritual, as coisas parecem sair do controle. Elas se veem presas numa espécie de limbo dimensional, culminando na aparição de uma criatura mais velha e poderosa que o tempo: o Apanhador de Almas. Para desespero de todas, essa criatura acaba propondo uma espécie de jogo, onde apenas uma poderá sair de lá com vida.

Com direção dos cineastas Fernando Alonso e Nelson Botter Jr (da série “Os Under-Undergrounds” e dos longas de animação “O Pergaminho Vermelho” e o inédito “Save the Tree”, único representante brasileiro no Prêmios Goya), o filme também conta com o roteiro assinado pela dupla em parceria com Tarsila Araújo.

As filmagens de “Apanhador de Almas”, produção da Iron Chest Films, devem terminar nos próximos dias e o lançamento deve acontecer em 2023.