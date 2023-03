CCBB realiza a 3ª edição da Mostra de Cinema Árabe Feminino

O Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBB RJ) abre, no dia 22 de março, a Mostra de Cinema Árabe Feminino, que em sua 3ª edição apresenta uma seleção de 34 obras cinematográficas dirigidas por mulheres, retratando a diversidade do cinema árabe contemporâneo.

Até 10 de abril serão exibidos filmes, a maioria inéditos no Brasil, de diversos formatos e gêneros – curtas, médias e longas-metragens de ficção e documentários –, trazendo à tona a multiplicidade dessas cinematografias através de filmes realizados por mulheres em oito países: Egito, Líbano, Palestina, Sudão, Iêmen, Síria, Argélia e Marrocos.

Durante 20 dias, questões políticas, críticas sociais, vivências LGBTQIAP+, utopias, memória, tempo, família e masculinidades permeiam as produções de realizadoras árabes contemporâneas em uma programação que inclui ainda sessões comentadas, mesas redondas e uma masterclass com a premiada diretora libanesa Eliane Raheb – quem vem ao Brasil especialmente para o evento e ministra a masterclass Construção de personagens no cinema documental, dia 2 de abril. De Raheb, a mostra apresenta “Miguel’s War” (foto), filme inédito no Brasil, que estreou no Panorama da Berlinale em 2021 e ganhou o Teddy de melhor longa-metragem, o Grande Prêmio do Júri no NewFEST, o prêmio de documentário no festival de cinema LGBT de Paris e o de melhor documentário no Festival de Cinema de Mizna. Raheb comenta seu filme no dia 6 de abril.

Outra premiada diretora, também convidada internacional que vem ao Rio de Janeiro especialmente para a mostra, é a síria Soudade Kaadan, que comenta um de seus filmes, “Nezouh”, no dia 7 de abril. O drama apresenta a história de Zeina, de 14 anos, e sua família, que são os últimos a permanecer em sua cidade natal sitiada, Damasco, na Síria.

O filme de abertura da 3ª Mostra de Cinema Árabe Feminino é o longa-metragem inédito no Brasil “Lift Like a Girl”(Levante como uma Garota), da diretora egípcia Mayye Zayed. O documentário, premiado com o Golden Dove no festival DOK Leipzig, acompanha uma garota egípcia de 14 anos que treina no local de treinamento das campeãs de elite do Egito para competir internacionalmente com levantamento de peso.

Outros longas da programação estreiam no Brasil, como “Foragers”, da palestina Jumana Manna, que traz os dramas em torno da prática de busca e coleta de plantas silvestres comestíveis na Palestina/Israel, com humor sarcástico e um ritmo meditativo; “Purple Sea”, de Amel Alzakout e Khaled Abdulwahed, documentário que traz o percurso de bote da Turquia para a Grécia, realizado pela diretora; “The Zerda and the Songs of Forgetting” e “La Nouba des Femmes du Mont-Chenoua”, ambos os filmes da importante escritora argelina Assia Djebar, que faleceu em 2015; e“The Hour of Liberation Has Arrived”, da diretora libanesa Heiny Srour, considerado o primeiro longa-metragem de uma mulher árabe a ser selecionado para o Festival de Cannes, em cópia restaurada deste filme.

Entre os 21 curtas exibidos, 14 são estreias no Brasil, como “As if No Misfortune Had Occurred in the Night”, realizado pela renomada diretora palestina Larissa Sansour; a trilogia “Life on the Caps”, realizado pela artista marroquina Meriem Bennani; e o filme “The Window”, da libanesa Sarah Kaskas, são outros dos vários destaques da mostra.

A vasta programação inclui, ainda, homenagens às realizadoras Meriem Bennani (artista visual marroquina que trabalha com animação e arte contemporânea), Azza El Hassan (diretora palestina que, além da realização, fundou o projeto de restauração fílmica, curadoria e produção chamado The Void Project), e Basma Alsharif (artista visual e diretora de origem palestina).

Da marroquina Meriem Bennani, a mostra exibe a sua trilogia “Life on the Caps” e seu curta-metragem “2 Lizards”, todos inéditos no Brasil. Da palestina Basma AlSharif, três curtas-metragens: “Home Movies Gaza”, “A Field guide to the Ferns”e “We Began by Measuring Distance”. A diretora palestina Azza El Hassan é representada por seus dois longas-metragens: “News Time” e “Kings & Extras”.

A curadoria desta terceira edição é das brasileiras Analu Bambirra, Carol Almeida e da egípcia Alia Ayman.

Depois do Rio de Janeiro, a 3ª Mostra de Cinema Árabe Feminino segue para o CCBB Brasília (28/03 a 16/04) e para o CCBB São Paulo (22/04 a 14/05). O projeto é uma realização da Partisane Filmes, com patrocínio do Banco do Brasil e apoio da Arsenal – Institut für Film und Videokunst.

A programação completa pode ser conferida em bb.com.br/cultura.

3ª Mostra de Cinema Árabe Feminino

Data: 22 de março e 10 de abril

Local: Centro Cultural Banco do Brasil – Rua Primeiro de Março, 66 – Centro – Rio de Janeiro / RJ – Cinema I (102 lugares – 4 para cadeirantes)

Entrada gratuita: ingressos disponíveis na bilheteria física ou em bb.com.br/cultura, a partir das 9h do dia da sessão / Para as mesas redondas, ingressos disponibilizados 1h antes do início, apenas na bilheteria física. Para a masterclass, inscrição prévia, mais informações em www.instagram.com/cinema_arabefeminino