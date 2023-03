Netflix estreia segunda temporada de “Cidade Invisível”

A segunda temporada de “Cidade Invisível” estreia na Netflix em 22 de março. Após dois anos desaparecido, Eric (Marco Pigossi) aparece em um santuário natural protegido por indígenas e procurado por garimpeiros, perto de Belém do Pará. Ele descobre que sua filha, Luna (Manu Dieguez), e a Cuca (Alessandra Negrini) estavam morando na região com o objetivo de trazê-lo de volta à vida. Embora queira retornar imediatamente para o Rio de Janeiro com Luna, Eric percebe que a menina tem uma missão maior a cumprir na região. Ao mesmo tempo, ao tentar protegê-la, ele se torna uma ameaça para o delicado balanço entre natureza e as entidades.

Com cinco episódios, a segunda temporada da série é realizada pela Pródigo Filmes, com Carlos Saldanha como criador e produtor executivo e Luis Carone como diretor-geral, além de Cassiano Prado, Graciela Guarani e Luciana Baptista na direção. O elenco conta também com Letícia Spiller, Simone Spoladore, Zahy Tentehar, Kay Sara, entre outros.