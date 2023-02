Rede Cabíria de Talentos abre inscrições para Prêmio e Laboratório de Roteiro

A Rede Cabíria de Talentos reúne diferentes iniciativas voltadas para a valorização e estímulo de carreiras de roteiristas e histórias com protagonismo feminino na diversidade de sua expressão. Entre elas, destacam-se o Cabíria Prêmio de Roteiro e o Cabíria LAB, ambos com inscrições abertas de 10 de fevereiro a 2 de abril pelo site www.cabiria.com.br.

Rumo a 8ª edição, o Prêmio Cabíria já recebeu mais de 1.000 inscrições e premiou quase 100 histórias. Destinado a roteiros de longa-metragem de ficção em estágio avançado de desenvolvimento, a iniciativa tem o objetivo de conectar novas autoras e histórias originais ao mercado audiovisual e contribuir para a realização de obras com protagonismo feminino nas telas e atrás das câmeras. A premiação inclui soma em dinheiro, consultorias, bolsas e/ou descontos em cursos, além do passaporte para a Rede de Talentos do Projeto Paradiso, instituição que investe em formação profissional, geração de conhecimento e impulsionamento de talentos do audiovisual.

Já o Cabíria LAB é um laboratório com foco em projetos audiovisuais em fases iniciais e intermediárias de desenvolvimento. A dinâmica do LAB abrange consultorias e masterclasses de especialistas para o impulsionamento de carreiras de roteiristas e seus conteúdos originais. As categorias contempladas são longa-metragem de ficção, longa-metragem de ficção infanto-juvenil e série de ficção.

Os roteiros e/ou projetos inscritos nas duas chamadas – Prêmio Cabíria e Cabíria LAB – precisam ter ao menos uma protagonista feminina e ser de autoria de roteiristas autoidentificadas mulheres, podendo ser em coautoria com pessoa(s) de identidade(s) e expressões de gênero diversas. A temática é livre.

Os resultados do Prêmio e do LAB serão divulgados entre junho e julho e suas realizações se darão no âmbito do Cabíria Festival Audiovisual. Em sua quinta edição, o evento será realizado no segundo semestre de 2023, com data e formato a serem anunciados em breve.

Para tirar dúvidas e estimular as inscrições, estão disponíveis no canal do Youtube do festival (https://www.youtube.com/cabiria_festival) uma série de vídeos com masterclass acerca de cada categoria, reunindo nomes como Alice Marcone, Ana do Carmo e Renata Mizrahi.

Para as inscrições até 26 de março, a taxa terá valor promocional de R$90. De 27 de março a 2 de abril será cobrada a tarifa regular de R$120. Roteiristas trans, negras, indígenas e PcD poderão solicitar gratuidade nas inscrições, e roteiristas oriundas de periferias e mães-solo, recebem 20% de desconto nas inscrições realizadas até 26 de março, conforme regulamento.