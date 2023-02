Programa Cinematographos abre inscrição e traz aula inaugural da cineasta Laís Bodanzky

O Núcleo Cinematographos do museu Casa Guilherme de Almeida — equipamento da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis — está com inscrições abertas para nova turma do Programa Cinematographos de Estudos de Cinema. Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de fevereiro neste formulário.

A formação está em sua 6ª edição e tem o objetivo de promover conhecimento crítico e dinâmico sobre a sétima arte, organizando-se em dois eixos: o primeiro teórico, abrangendo aulas de história e teoria do cinema, e o segundo prático, composto de workshops intensivos, entre eles, Roteiro para Cinema, Fotografia para Cinema e Montagem e Edição de Filme. Para participar não é necessário ter conhecimento prévio sobre o tema, apenas interesse em desenvolver consciência crítica sobre as áreas que compõem o universo cinematográfico.

O curso será totalmente online, mas terá uma aula inaugural em formato híbrido (anexo do museu e virtual), prevista para o dia 16 de março e ministrada pela cineasta brasileira Laís Bodanzky, diretora de filmes como “Bicho de Sete Cabeças” (coprodução Brasil/ Itália – 2001), obra que projetou o ator Rodrigo Santoro internacionalmente e se tornou um clássico na cinematografia nacional, e “Como nossos Pais” (2017), filme mais premiado do ano na época, selecionado para o 67º Festival de Berlim e vencedor da 45ª edição do Festival de Gramado. A aula terá a temática: Fazer cinema hoje.

Durante o curso, os alunos terão aulas com profissionais de diferentes áreas do cinema, entre eles, Ana Rita Bueno, cenógrafa e diretora de arte desde 1985. Bueno estreou profissionalmente no curta “Franksteinpunk”, de Eliana Fonseca e Cao Hamburguer, e assinou a cenografia de diversos projetos tais como “Cidadão Brasileiro”, na Rede Record, e o programa infantil “Traquitana”, na TV Cultura. Além da direção de arte de longas como “Se Deus Vier que Venha Armado”, de Luis Dantas, e “Reflexões de um Liquidificador”, do diretor André Klotzel.

Também faz parte do corpo docente do programa o diretor de fotografia em filmes, videoartes e séries Bruno Polidoro. Com mais de 15 anos de atuação, Polidoro fotografou 18 longas-metragens, que estrearam em importantes festivais como Sundance (“A Nuvem Rosa”, de Iuli Gerbase, 2021), IDFA: International Documentary FilmFestival Amsterdam (“5 Casas”, de Bruno Gularte Barreto, 2020), PÖFF: Tallinn Black Nights (“A Colmeia”, de Gilson Vargas, 2019) e Chicago Latino Film Festival (“Legalidade”, de Zeca Brito, 2019).

São oferecidas aulas de História do Cinema e Teorias do Cinema pelas terças e quintas, das 19h às 21h, e workshops aos sábados, das 10h às 13h. Mais informações podem ser encontradas no site da Casa Guilherme de Almeida.

Algumas obras cinematográficas com trabalhos de alguns docentes do curso estão disponíveis em plataformas de streaming, entre elas “Reflexões de Liquidificador” (Apple TV); “Como nossos Pais” (Netflix) e “Legalidade” (iTunes, Google Play e Telecine Play).