“A Outra”, thriller psicológico de Mary Kubica, será adaptado pela Netflix

A Editora Planeta acaba de lançar “A Outra”, thriller psicológico de Mary Kubica que será adaptado pela Netflix, tendo a autora como produtora executiva. O enredo criado pela escritora best-seller de obras como “Não Chore, Não”, “A Desconhecida” e “Garota Perfeita” revela uma mulher aparentemente comum que se envolve em uma rede de mentiras e segredos.

Sadie e Will Foust decidem escapar do caos de Chicago e se mudar com a família para uma ilha tranquila e isolada na costa do Maine. No entanto, pouco tempo depois da mudança, a paz é arruinada quando a vizinha deles é assassinada. O crime choca a comunidade pacata, mas ninguém fica mais abalado do que Sadie.

No entanto, a morte da vizinha não é o único motivo do seu descontrole. E, quando as suspeitas começam a cair sobre a família de recém-chegados, Sadie se envolve cada vez mais na trama do que realmente aconteceu naquela noite sombria e mortal.

Sadie tem que ser cuidadosa porque, quanto mais descobre sobre a morte da vizinha, mais ela percebe que tem muito a perder se a verdade vier à tona.

Sobre a autora: Mary Kubica é formada em Artes, História e Literatura Americana, pela Miami University, de Oxford, Ohio. Enveredou-se pelo mundo da escrita em 2014, quando lançou “Garota Perfeita”, um livro que rapidamente tornou-se um dos suspenses psicológicos mais vendidos dos Estados Unidos. Seus livros “Garota Perfeita” e “A Desconhecida” foram publicados no Brasil pela Editora Planeta.

A Outra

Autora: Mary Kubica

Tradução: Sandra Martha Dolinsky

Editora: Planeta

Páginas: 336

Preço: R$ 66,90