Prêmio Abraccine 2022 escolhe “Marte Um” e “Aftersun” como melhores longas

Num ano marcado pelo retorno definitivo às sessões presenciais e mais uma quantidade enorme de lançamentos em streaming, associados e associadas da Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema) votaram, definiram e elegeram seus lançamentos favoritos para o Prêmio Abraccine 2022.

O resultado foi anunciado numa transmissão ao vivo, na noite de 8 de fevereiro, no canal da entidade no YouTube. Com mediação do presidente da Abraccine, Marcelo Miranda, participaram Cecília Barroso e Francisco Carbone, integrantes das comissões que trabalharam na metodologia e organização da votação esse ano.

O vídeo na íntegra pode ser conferido aqui.

Os resultados chamam atenção para a cartela variada de escolhas dos associados. Na categoria de longa estrangeiro, por exemplo, apenas dois, entre dez títulos mais votados, são produções dos EUA, líder inconteste em número de filmes em cartaz ao longo do ano. Os outros oito filmes são de países diferentes.

Pelo terceiro ano consecutivo, o longa-metragem estrangeiro mais votado por integrantes da Abraccine tem direção de uma mulher: venceu o britânico “Aftersun”, da estreante no formato Charlotte Wells. Nos brasileiros, o mineiro “Marte Um” (foto), de Gabriel Martins, confirmou o natural favoritismo depois de um ano bastante influente na crítica e no público, incluindo a pré-indicação ao Oscar e as várias semanas em cartaz nos cinemas.

No curta-metragem, o carioca “Fantasma Neon”, de Leonardo Martinelli, também repetiu a boa acolhida em festivais ao longo de 2022 e foi o mais votado no formato, sempre muito disputado.

Além dos três premiados, a Abraccine divulga ainda seu TOP 10 de melhores filmes em cada uma das três categorias, a partir da mesma votação e em ordem alfabética de título.

LONGA-METRAGEM BRASILEIRO

Vencedor: “Marte Um” (Minas Gerais), de Gabriel Martins

Top 10 em ordem alfabética

“5 Casas”, de Bruno Gularte Barreto

“A Felicidade das Coisas”, de Thais Fujinaga

“A Mãe”, de Cristiano Burlan

“Carro Rei”, de Renata Pinheiro

“Carvão”, de Carolina Markowicz

“Eduardo e Mônica”, de René Sampaio

“Marte Um”, de Gabriel Martins

“Os Primeiros Soldados”, de Rodrigo de Oliveira

“Paloma”, de Marcelo Gomes

“Seguindo Todos os Protocolos”, de Fábio Leal

LONGA-METRAGEM ESTRANGEIRO

Vencedor: “Aftersun” (Reino Unido/EUA), de Charlotte Wells

Top 10 em ordem alfabética

“A Pior Pessoa do Mundo”, de Joachim Trier (Noruega)

“Aftersun”, de Charlotte Wells (Reino Unido)

“Dias”, de Tsai Ming-Liang (Taiwan)

“Drive my Car”, de Ryusuke Hamaguchi (Japão)

“Licorice Pizza”, de Paul Thomas Anderson (EUA)

“Memoria”, de Apichatpong Weerasethakul (Colômbia/Tailândia)

“Não! Não Olhe!”, de Jordan Peele (EUA)

“O Acontecimento”, de Audrey Diwan (França)

“RRR”, de SS Rajamouli (Índia)

“Vitalina Varela”, de Pedro Costa (Portugal)

CURTA-METRAGEM BRASILEIRO

Vencedor: “Fantasma Neon” (Rio de Janeiro), de Leonardo Martinelli

Top 10 em ordem alfabética

“Ainda Restarão Robôs nas Ruas do Interior Profundo”, de Guilherme Xavier Ribeiro

“Big Bang”, de Carlos Segundo

“Curupira e a Máquina do Destino”, de Janaína Wagner

“Escasso”, de Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles

“Fantasma Neon”, de Leonardo Martinelli

“Garotos Ingleses”, de Marcus Curvelo

“Infantaria”, de Laís Santos Araujo

“Mutirão: O Filme”, de Lincoln Péricles

“Solmatalua”, de Rodrigo Ribeiro-Andrade

“Tekoha”, de Carlos Adriano