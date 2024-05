Drama antirracista premiado no Festival do Rio estreia nos cinemas

A ficção antirracista “Mundo Novo”, escrita e dirigida por Alvaro Campos, conta a história de Conceição, uma advogada negra, e de Marcelo, um grafiteiro branco, que decidem comprar um apartamento no Leblon, mas, para conquistarem o novo lar, o casal precisa da ajuda de Charles, irmão de Marcelo, o que acaba revelando os verdadeiros pensamentos de Charles sobre o casal. O longa-metragem chega aos cinemas brasileiros em 23 de maio, com distribuição da O2 Play.

O drama foi filmado integralmente no morro do Vidigal ao longo da pandemia de Covid-19, com parceira do grupo Nós do Morro, explorando o ponto de vista da comunidade do Vidigal para contar uma história sobre o racismo estrutural no Brasil e sua relação greográfica na cidade do Rio Janeiro.

“Mundo Novo” esteve na 45ª Mostra Internacional de São Paulo e passou pelo Festival do Rio de 2021, onde arrematou dois prêmios: Melhor Roteiro, para o diretor Alvaro Campos e elenco, e Melhor Atriz, para a atuação de Tati Villela, no papel de Conceição. Produzido pela Coqueirão Pictures, em coprodução com Vilania Ficcional e Nós do Morro, e produção associada da Videofilmes, o longa tem apoio da Show me the Fund, uma iniciativa do Projeto Paradiso, Brazilian Content e Cinema do Brasil.