Série documental sobre o jogador Romário estreia na Max

“Romário – O Cara”, série documental Max Original que trata de um dos nomes mais icônicos do futebol brasileiro, estreia na plataforma de streaming Max, no dia 23 de maio. Com seis episódios, a produção mostra a trajetória de Romário até a histórica conquista do tetracampeonato mundial de 1994, que completa 30 anos no próximo mês de julho. A série também revela quais foram as motivações do ‘Baixinho’, como é conhecido, durante os momentos decisivos de sua carreira. A cada semana, serão lançados dois episódios.

O público vai acompanhar os bastidores e os desdobramentos de conquistas e polêmicas protagonizadas pelo craque dentro e fora de campo. A produção Max Original conta com depoimentos exclusivos e sem filtros do protagonista Romário e de outros grandes nomes do futebol mundial, como Roberto Baggio, Pep Guardiola, Hristo Stoichkov, Franco Baresi, Ronaldo, Neymar e Bebeto.

“Romário – O Cara”, dirigida por Bruno Maia e produzida por Feel the Match e Kromaki, recupera as origens e reconstrói os caminhos traçados por um dos maiores atacantes de todos os tempos. O arco narrativo começa em 1992, quando o jogador é colocado no banco de reservas da Seleção Brasileira, entra em conflito com a comissão técnica e fica de fora de importantes convocações seguintes. Entre idas e vindas cronológicas, a série se desenrola até o seu épico retorno à Seleção, que culmina com as conquistas da Copa do Mundo de 1994 e do prêmio de melhor jogador do planeta do mesmo ano.

A produção também mergulha na intimidade de Romário e aborda relevantes assuntos de sua vida pessoal, como o sequestro de seu pai, às vésperas do Mundial de 1994. O documentário ainda apresenta imagens inéditas das passagens do craque por PSV e Barcelona, além de relembrar marcantes acontecimentos da história recente do Brasil, como a morte de Ayrton Senna e o impeachment do ex-presidente Fernando Collor.

“Romário – O Cara” é uma produção da Feel The Match e Kromaki para a Warner Bros. Discovery. Pela WBD, assinam a produção Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Patricio Díaz. Pela Feel the Match e Kromaki, a produção ficou a cargo de Rodrigo Letier, Bruno Maia, Roberta Oliveira, Anna Julia Werneck e Victor Hugo Fiuza.