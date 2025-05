IMS Paulista realiza festival em celebração à comunidade LGBTQIAPN+, com baile, sessões de cinema e oficinas

Criada por pessoas LGBTQIAPN+ negras e latinas nos EUA por volta da década de 1970, a cultura ballroom é um movimento político que valoriza as identidades e expressões artísticas dessa comunidade por meio de bailes, as chamadas balls. Com performances, batalhas de dança e música, as balls são lugares de acolhimento, reconhecimento e resistência. Ao longo do tempo, a cena ballroom foi se transformando e expandindo para outros cenários e países, com novas vozes e expressões de orgulho.

O Circuito Ballroom: o amor é a mensagem, que acontece de sexta a domingo (30 de maio a 1 junho), no IMS Paulista, celebra esse legado, destacando sua presença e ressignificação no Brasil. O evento é uma iniciativa do núcleo de afinidades Potências Trans, que reúne pessoas trans que trabalham no IMS, com curadoria de Angel Jayaci Hands Up e Statement Princess Dani Mutatis, que integram o grupo. Com três dias de atividades gratuitas, a programação inclui sessões de cinema, oficinas e uma ball (baile), com competições em cinco categorias e premiações em dinheiro.

O evento começa na sexta (30/5), às 19h, com exibição do longa-metragem “The Queen”, de Frank Simon, e do curta “Queens at Heart”. Projetado em restauração 4k, “The Queen” documenta os bastidores do concurso de beleza Miss All-America Camp, em 1967, organizado pela ícone e ativista Flawless Sabrina. “Queens at Heart”, por sua vez, registra a vida de quatro mulheres trans e a cultura drag na década de 1960, em Nova York. A sessão será seguida de conversa com o artista interdisciplinar Legendary Flip Couto e as curadoras.

A programação continua no sábado (31/5), com duas oficinas realizadas simultaneamente, às 15h, a fotógrafa e artista Star Cintia Rizoli ensinará como usar a câmera para registrar momentos icônicos das balls e a Trailblazer Akira Avanlx conduzirá uma aula prática de voguing, com participação por vídeo de Trailblazer Mother Eduarda Kona Hands Up. Essas duas atividades se complementam, unindo performance e registro, em uma experiência de criação e celebração visual. As oficinas são gratuitas, com distribuição de senhas 1 hora antes e limite de 1 senha por pessoa.

Ainda no sábado (31/5), às 18h, o cinema promove mais uma sessão, com os filmes “Salão de Baile – This is Ballroom” (foto), de Juru e Vitã, primeiro longa-metragem documental brasileiro a explorar profundamente o universo da cenaballroom no Rio de Janeiro, e “Feminino”, de Carolina Queiroz, que discute a relação de identidade de gênero, questionando conceitos baseados no que é considerado masculino ou feminino.

No domingo (1/6), como grande destaque do evento, das 15h às 18h, o térreo do centro cultural será palco da ball O amor é a mensagem: eras ballroom, que mergulhará na história e nos gêneros presentes no universo ballroom. No baile, as pessoas participantes competirão em cinco categorias distintas, avaliadas por um júri. Para competir, é preciso fazer parte da comunidade ballroom e se inscrever previamente (as informações sobre as inscrições e as categorias estão disponíveis no site do IMS). A premiação de cada categoria será de mil reais e serão avaliados critérios como os looks, a maquiagem e o uso das palavras para engajar a plateia.

O público poderá assistir ao baile na plateia, como espectador, torcendo e vibrando por cada participante. A ball será comandada pela chant Star Mother Aurora Abloh e pelo host Trailblazer Felix Pimenta, com a DJ Maia Caos Avalanx.