Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental recebe inscrições de filmes e curadores

O FICA – Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, mais antigo e tradicional festival de cinema de temática ambiental no Brasil, abre suas inscrições para as mostras competitivas e também para formação das comissões de curadoria que selecionarão seus filmes. A 25ª edição do FICA acontece entre 11 e 16 de junho, na Cidade de Goiás, patrimônio cultural da humanidade.

O FICA é uma realização do Governo de Goiás, através de sua Secretaria de Cultura, em parceria com a UFG, Universidade Federal de Goiás, e a Fundação Rádio e TV Educativa da UFG, FRTVE.

O Festival distribui mais de 250 mil reais entre premiações e licenciamentos em suas 4 mostras competitivas: a Mostra Internacional Washington Novaes, aberta a filmes ambientais de qualquer duração, a Mostra do Cinema Goiano, que este ano recebe, pela primeira vez longas-metragens, a Mostra Becos da Minha Terra de Curtas da Cidade de Goiás, e a novidade para este ano, a Mostra de Cinema Indígena e Povos Tradicionais, também aberta a longas e curtas.

As inscrições de filmes estão abertas até 8 de março, são gratuitas e podem ser feitas através do site fica.go.gov.br e da plataforma Filmfreeway. Os cachês das comissões de curadoria variam entre R$ 5 mil e R$ 8 mil. Podem se inscrever profissionais com experiência de produção, direção, roteiro, técnicos de audiovisual, crítica cinematográfica ou de ensino e pesquisa na área. As inscrições vão até 20 de fevereiro também através do site.

O FICA este ano tem como tema Tecnologia I Informação I Mudanças Climáticas e, além das mostras de filme, promove atividades formativas em cinema e meio ambiente, palestras, debates, atividades de mercado, shows e atividades culturais.