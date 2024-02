“Bizarros Peixes das Fossas Abissais” é selecionado nos Prêmios Quirino

“Bizarros Peixes das Fossas Abissais”, estreia em longas de animação do diretor Marão, foi selecionado para os Prêmios Quirino, que acontece de 9 a 11 de maio, em Tenerife, na Espanha. Tal premiação é focada em produções televisas e longas e curtas de animações ibero-americanas. A obra foi indicada na categoria de Melhor Longa-Metragem de Animação e é a única brasileira entre os indicados. O filme, que conta com distribuição da Sessão Vitrine Petrobras em parceria com a Boulevard Filmes, estreou em 25 de janeiro deste ano e segue em cartaz em alguns cinemas do Brasil.

“Bizarros Peixes das Fossas Abissais” conta com as vozes de Natália Lage, Rodrigo Santoro e Guilherme Briggs. Nele, acompanhamos três personagens em uma jornada até as profundezas do oceano: uma mulher com superpoderes excêntricos, uma tartaruga com transtorno obsessivo-compulsivo e uma nuvem com incontinência pluviométrica.

A obra recebeu Menção Honrosa dentro da Première Brasil – Novos Rumos no Festival do Rio deste ano. Também recebeu o prêmio de Melhor Longa pelo Júri Popular do Monstra Festival, em Lisboa, e fez parte da programação da 47ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, do Festival Internacional Del Nuevo Cine Latinoamericano de Havana (CUBA) e da 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes.

Marão já fez 14 curtas, e conta com 667 participações em festivais por todo o mundo. Contando com sua estreia na direção de longas, Marão possui 15 filmes, passagem por 667 festivais e 127 prêmios. Em seu vasto currículo de curtas-metragens, pode-se destacar “Até a China” (2015), “Eu Queria Ser um Monstro” (2009), “O Anão que Virou Gigante” (2008), “O Arroz Nunca Acaba” (2005), “Chifre de Camaleão” (2000) e “Cebolas São Azuis” (1996). O último, por sinal, marca sua estreia na direção de curtas de animação.