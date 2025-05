Filme baiano “A Matriarca” estreia em Salvador

Chega às salas de cinema de Salvador, no dia 29 de maio, o longa-metragem “A Matriarca”, dirigido por Lula Oliveira. Com exibições especiais seguidas de debates com o diretor e elenco, o filme é uma produção 100% baiana que celebra a cultura e as paisagens do Baixo Sul da Bahia, região onde foi gravado. A estreia será no Circuito de Cinema Saladearte – Cinema do Museu, no Corredor da Vitória, às 19h. O filme também segue em cartaz nas demais salas do Circuito, na capital baiana: CineMAM, Cine Daten Paseo e Cinema da UFBA.

Rodado nos municípios de Valença e Cairu, “A Matriarca” mergulha na riqueza cultural do interior baiano ao retratar manifestações tradicionais como Os Caretas, o Congado de Cairu e os Zambiapungas de Nilo Peçanha. As paisagens exuberantes, a arquitetura colonial e o cotidiano local compõem o pano de fundo para uma narrativa ficcional carregada de emoção, mistério e reencontros.

Na trama, membros de uma família que estavam distantes há anos voltam à fictícia cidade de Itabaína para celebrar os 90 anos da matriarca. No entanto, a celebração é interrompida por uma reviravolta inesperada: a morte repentina da homenageada. O que seria uma festa de reunião familiar se transforma em um momento de revelações, onde segredos e tensões vêm à tona.

Com elenco formado exclusivamente por artistas baianos, o filme reúne nomes consagrados do teatro e do cinema local, como Luciana Souza, Jackyson Costa, Aicha Marques, Caco Monteiro, Analu Tavares, Evelin Buchegger, entre outros. Também participam da obra a cantora Mariela Santiago, a atriz francesa Lucile Prement e Vinícius Oliveira, conhecido por seu papel em “Central do Brasil”.

“A Matriarca” já foi destaque em festivais nacionais e internacionais. Recebeu duas menções honrosas no Los Angeles Brazilian International Film Festival (LABRFF): Prêmio de Reconhecimento Especial pela Obra e Reconhecimento ao ator Caco Monteiro pelo conjunto de sua carreira. O longa também integrou a programação do Violet Film Fest (Colômbia), Panorama Internacional Coisa de Cinema e FECINE.

Produzido pela DocDoma Filmes e distribuído pela Descoloniza Filmes, o longa foi realizado com recursos da Ancine, FSA e BRDE. Contou ainda com patrocínio da CredCesta e Bahiatursa, e apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, das prefeituras de Cairu, Valença e Nilo Peçanha, do Instituto de Desenvolvimento do Baixo Sul (Ides) e do Sated Bahia.