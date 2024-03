Festival Internacional de Cinema de João Pessoa abre inscrições para mostras competitivas 

A segunda edição do Festival Internacional de Cinema de João Pessoa (FestincineJP) abriu inscrições para as mostras competitivas e a mostra de cinema nordestino. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site oficial do evento – www.festincinejp.com.br – até o dia 29 de março, onde também estão disponíveis o regulamento e formulário de inscrição. O 2º FesincineJP será realizado de 26 de maio a primeiro de junho, em João Pessoa.

Serão aceitas inscrições de filmes de longas e curtas-metragens brasileiros, que tenham sido concluídos depois de primeiro de janeiro de 2023. Para as produções paraibanas, serão aceitos filmes concluídos a partir de primeiro de janeiro de 2022.

O lançamento do festival, que aconteceu no último dia 29 de fevereiro, contou com a participação do diretor de cinema e televisão Jayme Monjardim, que também é o embaixador do FestincineJP; do diretor da Ancine, Paulo Alcoforado, e de Sylvia Arone, CEO da Cidade da Imagem. O 2º FestincineJP é uma realização da Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Fundação Cultural de João Pessoa.

A proposta do FesticineJP é potencializar a força do audiovisual como gerador de emprego e renda. Na edição de 2024, o evento quer unir oportunidades de negócios e a uma ampla programação de exibição de filmes. Para isso, o evento ganhou mais dois dias de programação dedicados a valorizar produtos como rodadas de negócios, oficinas, masterclass e Lab audiovisual.

Em 2022, o FesticineJP promoveu 250 rodadas de negócios que resultaram na participação de produções paraibanas em festivais e ambiente de mercado nacionais e internacionais.

Este ano, os homenageados do festival são o ator Matheus Nachtergaele, o cineasta paraibano Bertrand Lira e o Coletivo Audiovisual Las Luzineides. A programação completa do FestincineJP e os filmes selecionados serão conhecidos no início de maio.