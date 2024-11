“Zona Árida” tem sessão especial com debate sobre o contexto das eleições dos EUA

Foto © Rodrigo Levy

O documentário “Zona Árida”, que recebeu menção honrosa no Dok Leipzig, um dos festivais de documentário mais prestigiados do mundo, apresenta uma nova sessão especial seguida de debate sobre o contexto das eleições dos Estados Unidos com o tema: Entendendo o conservadorismo norte-americano e a forma como ele nos afeta.

A sessão especial com debate será no Cine Satyros Bijou, na Praça Franklin Roosevelt, 172, Consolação, São Paulo, no dia 8 de novembro, às 19h30, com a presença da atriz Maeve Jinkings, diretora de narração de “Zona Árida”, do pesquisador norte-americano William Marc Plotnick, da documentarista Paula Sacchetta e da diretora Fernanda Pessoa.

No filme, Fernanda revisita Mesa, uma cidade no estado do Arizona (EUA), considerada a mais conservadora do país segundo um estudo de 2014, realizado pelas universidades UCLA (Universidade da Califórnia) e MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts).

Em setembro de 2016, 15 anos após sua primeira estadia e dois meses antes da eleição de Donald Trump, a diretora retornou à cidade com uma pequena equipe de filmagem, revisitando lugares e reencontrando pessoas que fizeram parte de sua experiência de adolescência. O filme foi lançado comercialmente durante a pandemia e durante as eleições americanas de 2020, quando havia a possibilidade da reeleição de Trump. A sessão especial acontece quatro anos depois, no contexto de uma possível reeleição do republicano conservador, em um cenário de incerteza e reviravoltas na corrida eleitoral.

“Zona Árida” é um filme em primeira pessoa, no qual Fernanda ressignifica sua experiência, faz um reencontro com um período importante de sua adolescência e traça um retrato da América profunda.