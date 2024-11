Festival de Cinema Italiano no Brasil exibe 32 filmes, entre eles, 17 inéditos

Foto: “Eu, Capitão”, de Matteo Garrone

O Festival de Cinema Italiano no Brasil chega à sua 19ª edição com 32 títulos já confirmados e acontecerá entre os dias 7 de novembro e 8 de dezembro, com ingressos totalmente gratuitos, para diversas regiões do Brasil, em mais de 70 cidades, e também via streaming. Em São Paulo, o público poderá ver os filmes de forma gratuita e presencial no Cinema Reag Belas Artes e no Centro Cultural Banco do Brasil. O evento conta com uma programação repleta de filmes inéditos e uma retrospectiva sobre o humor do cinema italiano.

A seleção de filmes inéditos inclui “Toquinho: Encontros e um Violão”, dirigido por Erica Bernardini e escolhido pela Embaixada da Itália para celebrar os 150 anos da Imigração Italiana no Brasil, e o drama “Éramos Crianças”, de Marco Martani, que traz uma história tocante sobre amizade e vingança, enquanto “Romeu É Julieta”, de Giovanni Veronesi, acompanha a trajetória de uma jovem atriz que assume uma identidade masculina para interpretar o papel de Romeu. O filme conquistou o Globi d’Oro de Melhor Comédia em 2024.

“Caracas”, o segundo filme dirigido pelo ator Marco D’Amore, é uma adaptação do romance “Napoli Ferrovia”, de Ermanno Rea. “Nascida para Você”, de Fabio Mollo, retrata a história real de Luca Trapanese, que conquistou a mídia italiana, com roteiro assinado por Furio Andreotti e Giulia Calenda, coautores de “Ainda Temos o Amanhã”, maior bilheteria da Itália em 2023, com mais de 1 milhão de espectadores.

“Mia”, de Ivano De Matteo, foi o vencedor do Globi d’Oro de Melhor Roteiro e Melhor Ator em 2023. “O “Penitente”, dirigido por Luca Barbareschi, foi selecionado para o Festival de Veneza de 2023. A diretora estreante Solange Tonnini também apresenta seu primeiro filme, “E se o meu Pai”, ao lado do longa “A Alma em Paz”, de Ciro Formisano e LAF, de Michele Riondino.

Destacam-se ainda as comédias “Mais um Verão em Família” (Un Altro Ferragosto), de Paolo Virzí, que retrata o reencontro de duas famílias após 30 anos, trazendo à tona antigas rivalidades e novos desafio; “Parece Bastante Paris”, dirigida e protagonizada por Leonardo Pieraccioni, que interpreta um homem que decide realizar o desejo nunca concretizado de seu pai: fazer uma viagem em família a Paris com seus filhos, três irmãos que não se falam há anos; “Um Mundo à Parte”, de Riccardo Milani, marido da atriz e cineasta Paola Cortellesi, diretora do grande sucesso italiano do ano passado “Ainda Temos o Amanhã”; além do drama “Adeus, Garoto”, de Edgardo Pistone, que traz Attilio, um jovem de Nápoles, cuja missão recebida será a de proteger uma prostituta do Leste Europeu por quem acaba se apaixonando.

A programação inclui ainda mais 3 títulos inéditos no Brasil que ficarão disponíveis apenas via streaming. “Em Busca”, sobre uma nobre francesa que contrata um roteirista italiano para escrever um roteiro de um filme baseado na obra “Em Busca do Tempo Perdido”, de Marcel Proust, com a esperança de enviá-lo ao renomado cineasta Luchino Visconti; “Posso Entrar? Uma Ode a Nápoles”, um documentário sobre uma das cidades mais icônicas da Itália, Nápoles, pelo olhar de uma estrangeira apaixonada pela cidade, Trudie Styler, e “Na Gaiola”, de Massimiliano Zanin, sobre Giulia, uma ex-promessa de MMA, que abandonou o mundo das lutas após um trágico incidente na arena.

Um destaque especial vai para “Eu, Capitão”, dirigido por Matteo Garrone. Embora não seja um filme inédito nos cinemas brasileiros, sua relevância é indiscutível, sendo o filme italiano mais importante de 2023, vencedor do Leão de Prata em Veneza e indicado ao Oscar 2024 e Golden Globes 2024 como Melhor Filme Estrangeiro.