“A Batalha da Rua Maria Antônia”, de Vera Egito, chega aos cinemas

Dirigido e roteirizado por Vera Egito, com produção de Manoel Rangel, Egisto Betti e Heitor Dhalia, o longa-metragem “A Batalha da Rua Maria Antônia” estreia nos cinemas no dia 27 de março, trazendo para as telas um dos episódios mais marcantes da luta estudantil durante a ditadura militar. Produzido pela Paranoïd Filmes, com coprodução da Globo Filmes e distribuição da Imagem Filmes, o longa será exibido em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Salvador e Brasília, entre outras cidades, após ter passado por importantes festivais e conquistado prêmios ao redor do mundo.

Na trama, Lilian (Pâmela Germano), estudante de Filosofia da USP, até então alheia às questões políticas da época, se vê repentinamente envolvida na violenta batalha entre universitários e agentes infiltrados da ditadura. O confronto, ocorrido em 2 de outubro de 1968, envolveu estudantes do Mackenzie alinhados ao Comando de Caça aos Comunistas (CCC) e ficou conhecido como a Batalha da Rua Maria Antônia. Mais do que retratar os conflitos políticos do período, o filme leva o espectador para dentro do prédio da USP, oferecendo um olhar humano e imersivo sobre a época e os impactos desse dia na vida dos estudantes que o vivenciaram.

O elenco principal é formado por jovens atores, incluindo Pâmela Germano (Lilian), Castilho (Angela), Caio Horowicz (Benjamin), Julianna Gerais (Maria Helena) e Gabriela Carneiro da Cunha (Leda). O filme também conta com participações especiais do jornalista e biógrafo Fernando Morais, além das atrizes Clara Buarque e Valentina Herszage, que também integra o elenco de “Ainda Estou Aqui”.

“A Batalha da Rua Maria Antônia” foi exibido em diversos festivais nacionais e internacionais, sendo reconhecido com prêmios como Melhor Filme na Première Brasil do Festival do Rio (2023), Prêmio Fundos de Melhor Filme no SEMINCI Valladolid (2023), Melhor Longa-Metragem de Ficção (Escolha do Júri) no Festival de Atlanta (2024) e o Prêmio Especial do Júri no Panorama Coisas de Cinema (2024).