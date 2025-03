“Operação Transplante” estreia na Max e no Discovery Home & Health

A série documental “Operação Transplante” estreia no dia 27 de março, na Max e no Discovery Home & Health, às 19h. Com novos episódios semanais, a produção acompanha de perto a jornada de pacientes que aguardam um transplante de órgãos e o trabalho incansável das equipes médicas e da Central de Transplantes na capital paulista.

Ao longo de oito episódios de 45 minutos cada, a série documental mergulha na complexidade do sistema de transplantes brasileiro, desde a captação e o transporte de órgãos — realizados por terra e pelo ar — até os momentos decisivos dentro dos centros cirúrgicos. A produção revela os bastidores de 18 histórias impactantes, que incluem transplantes de coração, fígado, rim, pulmão, pâncreas-rim e medula óssea, nos cinco maiores hospitais transplantadores de São Paulo.

Com acesso exclusivo e um olhar sensível sobre a urgência no processo, a produção traz relatos comoventes de pacientes, médicos e familiares, promovendo a conscientização sobre a importância da doação de órgãos. Além de mostrar a adrenalina dos procedimentos médicos, “Operação Transplante” reforça a importância da solidariedade e da ciência na luta pela vida.

A série é uma coprodução de Mixer Films e Warner Bros. Discovery. Assinam a supervisão Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Mariana Loibiso. Pela Mixer Films, João Daniel Tikhomiroff e Adriana Marques assinam como produtores executivos, Rodrigo Astiz como diretor geral e Marina Poema como diretora. A produção conta ainda com o suporte da Central de Transplantes da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, dos hospitais públicos e privados e dos renomados médicos e suas equipes.