Curta brasileiro ”Infantaria” e o belga “The Fruit Tree” vencem o Curta Cinema e se qualificam para concorrerem a uma vaga no Oscar

A 32ª edição do Curta Cinema – Festival Internacional de Curtas-Metragens do Rio de Janeiro se despede do público após apresentar uma seleção de 97 filmes nacionais e internacionais, em sete dias de evento presencial, com todas as sessões gratuitas. Na cerimônia de encerramento, que aconteceu nesta quarta-feira (7), no Estação Net Botafogo, o brasileiro “Infantaria” (foto), dirigido por Laís Santos Araújo, e o belga “The Fruit Tree”, de Isabelle Tollenaere, foram anunciados os grandes vencedores da noite e, com isso, estão qualificados a concorrerem a uma indicação no Oscar 2023, a 95ª Premiação Anual promovida pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Foram anunciados também os ganhadores das demais categorias do festival, que contou com apoio da RioFilme, órgão que integra a Secretaria de Governo e Integridade Pública da Prefeitura do Rio, da FIRJAN/SESI/SENAI, do Bureau de Québec em São Paulo, do Instituto Cervantes no Rio de Janeiro, da Embaixada da França no Brasil e do Instituto Camões e com a parceria do Grupo Estação.

Na competição nacional, “Infantaria”, de Laís Santos Araújo, também arrematou o Prêmio de Melhor Direção. “Big Bang”, dirigido por Carlos Segundo, conquistou o Prêmio Especial do Júri, e “Deus Não Deixa”, de Marçal Vianna, foi o ganhador da Menção Honrosa e, também, do Prêmio Canal Brasil de Curtas.

Na competição internacional, o americano “Same Old”, de Lloyd Lee Choi, foi o vencedor na categoria Melhor Direção. O Prêmio Especial do Júri foi para “Tsutsué”, de Amartei Armar, uma produção da França e Gana. O colombiano “Noche. Del Borde del Sofa a la Cama Doble”, de Luis Enrique Barbour, conquistou a Menção Honrosa.

Os eleitos nas mostras Panorama Carioca e Panorama Latino-Americano foram, respectivamente, “Jornada de 14 horas”, de Clara Henriques e Luiza França, e o curta colombiano “El Mañana es un Palacio de Agua”, de Juanita Onzaga. O carioca “Cinema Esperança”, de Ana Carolina Francisco, foi o vencedor do Prêmio Primeiros Quadros.

O Festival Curta Cinema tem idealização de Ailton Franco e curadoria de Ailton Franco e Paulo Júnior. Este ano, os jurados da Competição Nacional foram Meghan Oretsky (curadora sênior do Vimeo), Felipe Nepomuceno (cineasta) e Lucie Canistro (programadora da plataforma Universciné). Para a Competição Internacional, o júri foi composto por Fábio Baldo (cineasta), Karen Black (cineasta e curadora) e Isaac Basulto (programador do Festival Shorts México).