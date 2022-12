Série “O Gravador de Histórias”, da Têm Dendê Produções, entra em cartaz no Arte 1

Conteúdo original da Têm Dendê Produções, “O Gravador de Histórias” está em cartaz no canal Arte 1 e no Arte 1 Play. A série revela momentos de artistas como Luiz Gonzaga, Elba Ramalho, Dona Militana, Roberto Mendes, Ary Barroso e Pixinguinha, a partir de Gereba Barreto, um verdadeiro gravador de memórias. A série nasceu do acervo com mais de 300 horas de gravações em áudio realizadas pelo cantor, pesquisador e compositor, ao longo dos seus mais de 50 anos de carreira.

Em cada episódio, Gereba revista as histórias contadas pelos artistas, reapresentando os cenários e ambientações, ora documentais, ora projetados em vídeo mapping, realizado pelo VJ Spetto e interpretadas pelo performer Fernando Santana.

Inspirador da série e dono da alcunha que batiza a produção, Gereba Barreto revela como surgiu “O Gravador de Histórias” e destaca as suas expectativas com o projeto. “Eu sempre gostei de gravar histórias. São mais de 350 horas de gravações e, ao apresentá-las a Vânia Lima e a Pola Ribeiro, eles resolveram produzir uma série de TV a partir dos áudios que eu tinha gravado e do olhar deles dois sobre esse conteúdo nasceu ‘O Gravador de Histórias’. É muito interessante e instigante revisitar essas histórias ainda tão presentes em minha memória. É curioso ver como aqueles ‘causos’ que me foram contados pelos artistas em áudio ganharam uma nova forma, no vídeo, apoiadas em grandes diretores como Ruy Guerra, Vânia Lima, Hermes Leal e Pola Ribeiro. O resultado desse processo e dessa construção pode agora ser conferido pelo público na exibição no Arte 1 e eu espero, pela quantidade de acervo que ainda temos, que outras temporadas possam ser produzidas”.

“O Gravador de Histórias” é escrita por Daniel Arcades e Gustavo Erick, tem produção executiva de Vânia Lima e Bruno Ramos, e conta com um elenco de diretores que passeia pelas histórias narradas com Ruy Guerra, Pola Ribeiro, Diogo Oliveira, Rodrigo Luna, Hermes Leal e Vânia Lima. “Em um determinado momento, Gereba faz esse desafio e essa proposta de pegar essas gravações que ele fez ao longo de sua trajetória com artistas incríveis como Luiz Gonzaga, Armandinho… e repensar essas histórias, essas gravações, envolvendo os artistas, trazendo vários diretores para trabalhar junto essa proposta incrível. Foi muito prazeroso poder coordenar isso pelo carinho e também pela qualidade dos diretores que foram aportados dentro desse projeto. Tive também a oportunidade de, além da direção geral, dirigir alguns episódios e foi muito incrível poder mexer nesse arquivo, mexer nesse acervo, trazer à tona essa memória e compartilhar essa memória com Gereba e com os artistas e agora com o público”, relata Pola Ribeiro, diretor geral da série e responsável, entre outros, pela direção do episódio sobre Pixinguinha.

Para o tocantinense Hermes Leal, que dirige os episódios sobre o poeta, compositor e letrista José Carlos Capinan e sobre Dona Militana, reconhecida como a maior romanceira de versos do Brasil, a série é um mergulho na arte nacional. “Esta série é um trabalho dedicado à música brasileira de uma forma muito particular. Faz parte da preocupação do músico Gereba em, ao longo de muitos anos, registrar o trabalho desses músicos, como Dona Militana e Capinan, dois episódios que dirigi, para que essa geração e a futura entenda e valorize nossa cultura. Esta série leva o espectador para o mundo oculto da criação, para a nossa imensa diversidade cultural que precisa ser vista e valorizada exatamente por conta dessas diferenças, que vem ser nossa riqueza, e nossa identidade enquanto brasileiro”, conclui Hermes.

No Arte 1, “O Gravador de Histórias” é exibido sempre às quintas-feiras, às 22h, com quatro horários alternativos: sexta-feira às 17h, segunda-feira às 1h30, terça-feira às 14h30 e quarta-feira às 19h30. O Canal pode ser sintonizado nos canais 81 (SKY), 553 (NET/Claro), 31 (OI TV) e 102 cabo e 555 satélite (Vivo). E, no Arte 1 Play, a série está disponível on demand para os assinantes da plataforma.