HBO Max dá início às gravações de “Da Ponte pra Lá”, nova série nacional da plataforma

A HBO Max iniciou as gravações de “Da Ponte pra Lá”, nova série nacional em parceria com a produtora Floresta. Em sete episódios estrelados por Gabz, João Guilherme, Victor Liam, Marcello Antony, Augusto Madeira, Virginia Cavendish, entre outros, a produção traça um paralelo sobre as diferenças sociais e culturais dos jovens da periferia e do centro das grandes cidades. Traz também os desafios de uma juventude intensa que pulsa ao som de batalhas poéticas, do trap ao rap paulista.

Com produção executiva de Vicente Amorim, o drama investigativo fala sobre paixão e luto, temas contextualizados entre dois mundos divididos por um grande mistério. Nele, uma jovem periférica se infiltra na escola mais exclusiva da alta sociedade paulistana em busca de uma única resposta: quem matou seu melhor amigo?

Dois rios atravessam a cidade de São Paulo que, conectada por pontes, reflete duas realidades muito diferentes. De um lado, a 10ª cidade mais rica do mundo, que é também o principal polo financeiro da América Latina. Em uma outra faceta, a redução de um terço na expectativa de vida e condições que equivalem a de muitos dos países listados entre os mais pobres do mundo. É o retrato desses extremos que dá vida à atmosfera de “Da Ponte pra Lá”, que reúne histórias urgentes e intensas de juventudes separadas por abismos sociais.

“Da Ponte pra Lá” é uma série para a HBO Max produzida pela Floresta. Criada por Thais Falcão e Erick Andrade, com roteiro de Luh Maza, Thais Falcão e Rafael Spínola, tem direção geral de Rodrigo Monte e de episódios de Giovanni Bianco, Luh Maza e Tatiana de Lamare. A série ainda não tem data de estreia confirmada.