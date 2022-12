Grande Prêmio do Cinema Brasileiro abre inscrições para 2023

Estão abertas as inscrições para a 22ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A maior premiação do audiovisual nacional acontecia tradicionalmente no Rio de Janeiro, tornou-se itinerante em 2019, foi realizada em São Paulo em 2020 e 2021, e voltou ao Rio de Janeiro em 2022. Realizado pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, o Grande Prêmio de 2023 terá local e data da festa anunciados em breve.

Ao todo serão 29 prêmios, em quatro grandes categorias: longa-metragem, curta-metragem e séries brasileiras, escolhidos pelo amplo júri formado por profissionais associados à Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. Além disso, todos os 15 longas-metragens indicados nas categorias drama, comédia ou documentário também concorrem ao disputado prêmio de Melhor Filme pelo Júri Popular.

Para as categorias de Melhor Atriz e Melhor Ator, caso a obra tenha mais de um protagonista, poderá ser inscrito mais de um concorrente por filme em cada categoria. E para Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Ator Coadjuvante poderão ser inscritos até cinco concorrentes por filme em cada categoria. As inscrições podem ser feitas até dia 15 de janeiro de 2023.