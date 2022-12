Michel Tikhomiroff lança comédia estrelada por Nicolas Prattes

Dirigido por Michel Tikhomiroff, que também é um dos produtores, e roteirizado por Fabio Danesi, Alexandre Soares Silva e Camila Raffanti, “Pronto, Falei” é uma parceria da Mixer Films com o Telecine. O longa chega aos cinemas em 8 de dezembro com distribuição da Imagem Filmes.

Na comédia, Nicolas Prattes vive o protagonista Renato, um jovem tímido e inseguro que expressa o que verdadeiramente sente apenas através de e-mails que nunca tem coragem de enviar e os salva na pasta de rascunhos de seu computador. Até que, sem explicação alguma, todas as mensagens são enviadas e ele tem que lidar com as consequências de seus verdadeiros pensamentos com sua namorada, vivida por Kéfera Buchmann, o chefe, os colegas e sua crush, em situações que fogem totalmente de seu controle.

O elenco traz ainda Romulo Arantes Neto e Duda Santos.