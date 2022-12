“Sol”, de Lô Politi, estreia nos cinemas

Dirigido por Lô Politi que tem em seu currículo “Jonas” e “Alvorada”, e está finalizando o longa de ficção sobre Gal Costa, “Meu Nome é Gal”, “Sol” estreou na Mostra de Cinema em São Paulo do ano passado, e também foi exibido no Festival do Rio, de onde saiu com o prêmio de atuação para Rômulo Braga. Rômulo também foi premiado como melhor ator no BRICS Film Festival, na China, e no Inffinito Film Festival, em Miami. A produção é assinada pela Muiraquitã Filmes e pela Dramatica Filmes, a distribuição é da Paris Filmes, e chega aos cinemas em 8 de dezembro.

A trama traz a história de Theo (Braga), um homem tentando reatar conexões de sua vida. Depois de um ano sem a ver, ele está novamente com sua filha pequena, Duda (a estreante Malu Landim), mas o passado bate à sua porta. Telefonemas insistentes de uma desconhecida avisam que seu pai, Theodoro (Everaldo Pontes), está em estado delicado num hospital, numa pequena cidade do interior da Bahia.

Desse reencontro, feridas mal-resolvidas do passado reemergem, e pai e filho precisam acertar essas contas. Entre eles, um novo elemento: a pequena Duda, uma menina esperta que se apega ao avô, e, por meio desse novo laço, pode o aproximar de seu pai, um homem calado e distante.

Politi, que também assina o roteiro, define “Sol” sobre abandono e reconexão.