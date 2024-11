Documentário “Favela do Papa” estreia no Canal Brasil

Na data em que se celebra o Dia Mundial do Urbanismo, 8 de novembro, estreia no Canal Brasil o documentário “Favela do Papa”, de Marco Antônio Pereira, às 21h. O filme retrata a resistência dos moradores da Favela do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro, contra a ordem de remoção imposta pelo governo estadual na década de 1970, durante a ditadura militar no país. Em seguida, às 22h15, será exibido o filme “Bandeira de Retalhos”, de Sérgio Ricardo, uma ficção que recria este período, estrelada por Antonio Pitanga, Osmar Prado, Babu Santana e Kiki Vaz.

Em “Favela do Papa”, diversos moradores, líderes comunitários, juristas e representantes da Pastoral de Favelas que vivenciaram o contexto das demolições relatam suas experiências e o trabalho para garantir a permanência de todos no território. Muitas famílias, por exemplo, precisaram se desmembrar em vários cantos da cidade por conta do início das atividades de remoção. O primeiro argumento desta política de governo era demolir casas que estavam em situação de desabamento, mas as intenções eram outras.

Personalidades da música brasileira, como Sérgio Ricardo (foto), Chico Buarque, Gonzaguinha, João Nogueira, João do Vale, João Bosco e Nana Caymmi, atuaram junto à organização popular nesse movimento de resistência, chamando atenção da mídia. A visita ao Rio de Janeiro do Papa João Paulo II, em 1980, também reforçou a legitimidade da luta popular e consolidou a virada de chave para o futuro da Favela do Vidigal.

No mesmo dia, o Canal Brasil também exibe o longa-metragem “Bandeira de Retalhos”, de Sérgio Ricardo. A ficção retrata o momento em que os moradores da Favela do Vidigal foram surpreendidos pela ordem da prefeitura para demolir suas casas no ano de 1977, com a alegação de deslizamentos, mas as verdades foram descobertas. Cenas dos bastidores e entrevistas com os atores e diretor estão no documentário “Favela do Papa”.