Animação “Zuzubalândia – O Filme” estreia na Max e no Discovery Kids

A abelhinha Zuzu da série de animação brasileira “Zuzubalândia”, sucesso dos anos 90, está de volta com novas aventuras, agora em filme. “Zuzubalândia – O Filme” tem estreia marcada para 9 de novembro, na Max e no Discovery Kids, às 21h30, com reprise no dia 10 de novembro, às 12h40.

O filme conta a história do Reino das Gostosuras, onde tudo é feito de comida, e ao lado desse lugar mágico vive uma bruxa que não gosta de se alimentar. Disfarçada de Web Influencer, ela convence as abelhas a pararem de polinizar e seguirem profissões como youtubers, designers de sobrancelha, professoras de ioga e outras. Em pouco tempo, a comida do reino começa a acabar e o único jeito de salvá-lo é passar pelo exército de zumbis da Bruxa e polinizar a última flor mágica da Floresta Mamônica.

“Zuzubalândia – O Filme” é uma animação brasileira, criada e dirigida por Mariana Caltabiano. As duas temporadas da animação de “Zuzubalândia” (2018) estão disponíveis na Max.