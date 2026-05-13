Concluídas as filmagens de “O Aroma da Pitanga”, longa estrelado por Wagner Moura

Foto © Daniel Eduardo

Com produção da Bananeira Filmes, de Vânia Catani, e coprodução da Cunhã Porã e Paris Entretenimento, as filmagens de “O Aroma da Pitanga” (título provisório), novo projeto do cineasta argentino Lisandro Alonso, chegaram ao fim. Rodado integralmente em Palmas, no Tocantins, o longa-metragem é protagonizado por Wagner Moura e tem distribuição nacional da Paris Filmes.

A obra é baseada em “Gosto de Cereja”, do iraniano Abbas Kiarostami. Na trama, Moura interpreta um homem de cinquenta anos que percorre periferias e zonas industriais em sua caminhonete, em uma jornada marcada pela busca silenciosa de ajuda para um plano definitivo.

Ao longo do percurso, o protagonista aborda diferentes trabalhadores e transeuntes para oferecer uma vultosa quantia em dinheiro em troca de uma tarefa muito peculiar e específica.

A equipe técnica de “O Aroma da Pitanga” conta com Lula Carvalho na direção de fotografia. O elenco é composto por Gérman da Silva, Adanilo, Isabela Catão e Adirley Queiroz. Com o fim das filmagens no Tocantins, o filme entra agora em fase de pós-produção.