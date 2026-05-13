Crime de cambistas impede crianças de completar seus álbuns de figurinha e assistir à final da Copa do Mundo

Por Maria do Rosário Caetano

Em tempos de Copa do Mundo, de crianças mobilizadas por álbuns de figurinha e dispostas a “bater o bafo”, o filme “O Gênio do Crime – Uma Aventura da Turma do Gordo” chega a centenas de cinemas brasileiros. E o craque Vinícius Júnior, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, tem espaço nobre na trama. Afinal, sua imagem estampa o mais cobiçado dos cromos, a figurinha dourada.

O longa-metragem dirigido por Lipe Binder – estreia dessa quinta-feira, 14 de maio, em 310 cinemas e 465 salas – nasceu de best-seller infanto-juvenil, escrito em 1959, pelo ficcionista e advogado João Carlos Marinho. O livro soma 62 edições e encantou milhares de leitores mirins e juvenis ao longo das últimas cinco décadas. E já motivara, em 1973, adaptação cinematográfica de nome mais explícito (“O Detetive Bolacha Contra o Gênio do Crime”), dirigida por Tito Teijido. Pelos cálculos dos herdeiros de Marinho, o livro inaugural de série, composta de treze aventuras, “vendeu mais de um milhão de exemplares”.

A nova adaptação de “O Gênio do Crime” teve sua gênese no desejo do produtor Tiago Mello de realizar um “filme para toda a família”. Para tanto, ele conseguiu mobilizar parceiros (Paris Entretenimento e Globo Filmes, em especial) capazes de viabilizar essa nova aventura da Turma do Gordo. E o fez com generoso orçamento (R$13,5 milhões).

Por sorte, os gastos são visíveis na tela. Além de bom elenco, o filme conta com figurinos e efeitos especiais de grande eficiência. E faz da cidade de São Paulo uma “personagem”, vista em 25 locações diferentes.

Oriundo de projetos televisivos, Tiago Mello convidou um colega, Lipe Binder, com longa história na telinha (em telenovelas, como “Império” e séries, como “Betinho: No Fio da Navalha”) para dirigir este “filme destinado à família”. O roteiro, fruto de modernização da trama engendrada por Marinho há mais de 50 anos, ficou sob a responsabilidade de Ana Reber (de “Depois do Universo”).

Para os créditos técnicos, Tiago Mello buscou nomes que têm garantido sucesso e prêmios ao cinema pernambucano. Em especial, os colaboradores de Kleber Mendonça como o diretor de fotografia Pedro Sotero (“Bacurau”), a figurinista Rita Azevedo e o diretor de arte Thales Junqueira (ambos de “O Agente Secreto”).

Para o elenco, Mello e Binder selecionaram quatro talentos infanto-juvenis – Francisco Galvão, que interpreta o Gordo, apaixonado por história de detetives; Bella Alelaf, a descolada Berenice; Samuel Estevam, o jogador Edmundo; e Breno Kaneto, o atrapalhado Pituca.

Ao quarteto soma-se elenco adulto liderado por Ailton Graça (dono da gráfica que edita as figurinhas), Douglas Silva, o Dadinho de “Cidade de Deus”, na pele de ex-jogador transformado em professor de futebol, e Rafael Losso, cambista que participa do esquema de desvio das figurinhas.

Completa o time, o comediante Marcos Veras, na pele de pintoso detetive, daqueles saídos do imaginário do cinema noir. Com seu charme matreiro, o investigador é conhecido pelo codinome “Mister Mistério”.

A trama é singela. João, o Gordo, é louco por histórias de detetive e, por isso, vive plugado nas investigações do Mr. Mistério. Não nutre interesse especial por futebol. Seu sonho é ser detetive. Queridinho da mamãe e muito inteligente, ele se destaca por suas antenadas deduções. Em “O Gênio do Crime”, o veremos empenhado em desvendar a trama que mobiliza cambistas de figurinhas e impede que as crianças, que completaram seus álbuns, possam ganhar o prêmio tão sonhado (assistir ao jogo final da Copa do Mundo).

A roteirista Ana Reber teve que realizar modificações capazes de impregnar a trama de João Carlos Marinho (1935-2019) com a sensibilidade de nossos dias. Mas tudo acabará acontecendo “num tempo não muito definido”, pois a intenção era preservar “a essência lúdica” do livro que já rendeu 62 edições (a última delas reproduz imagem do cartaz do novo filme).

Binder e Mello garantem que não estavam interessados num longa-metragem no qual os protagonistas estivessem, de celular na mão, totalmente ocupados pelas redes sociais.

“Demos muita sorte” – confessaram em conversa com jornalistas –, “pois enquanto preparávamos o filme, os celulares foram proibidos nas salas de aula”. Para a dupla, “foi um presente, pois nossos protagonistas puderam brincar de detetive e empreender investigação capaz de descobrir o responsável pela falsificação da raríssima figurinha dourada do álbum da Copa do Mundo de 2026” (a cobiçada estampa de Vinícius Jr).

Será que o quarteto formado por Gordo, Berê, Ed e Pituca, ajudado pelo enigmático Mister Mistério, será capaz de salvar a fábrica Escanteio e seu Tomé (Ailton Graça) do golpe das figurinhas?

O produtor Tiago Mello garantiu que o craque Vinicius Jr. não exigiu fortuna de direito de autor pelo uso de sua imagem no filme. “Ele gostou muito da história e do projeto”. Menino vindo de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, Vini apoia projetos na área educacional e viu “valores educativos e lúdicos” em “Uma Aventura da Turma do Gordo”. Quanto cobrou (ou não cobrou) por tal uso, o produtor não quis revelar.

Os quatro personagens que protagonizam “O Gênio do Crime” estão na faixa dos 12 anos. João estuda e se diverte na companhia dos amigos Edmundo e Pituca. O primeiro, apaixonado por futebol, sabe a escalação dos times decor e salteado. Fanático por figurinhas, tudo faz para atingir seu maior objetivo: assistir à final da Copa de 2026.

Pituca é distraído, sensível e bem-humorado. Embora esqueça, muitas vezes, de amarrar os cadarços, é capaz de dizer o nome completo de todos os jogadores da seleção da Croácia.

Um nome feminino, a bela Berenice, chega para quebrar a hegemonia masculina. Ela, como o Gordo, tem faro de detetive e se mostra habilitada a fazer as perguntas certas, na hora certa. Dona de humor afiado, Berê demonstra coragem capaz de desconsertar os meninos. Oriunda de escola rival àquela onde estudam Gordo, Edmundo e Pituca, a novata desempenhará papel essencial no desvendamento do plano urdido pelo escritor João Carlos Marinho.

Será que “O Gênio do Crime” terá força para mobilizar (como o livro que lhe deu origem) mais de um milhão de espectadores?

O desafio, convenhamos, é imenso. O mercado anda avesso à produção brasileira mais recente (excessão para “O Agente Secreto”). Por isso, a possibilidade desse “filme para toda família” integrar o “Clube do Milhão” resulta das mais imprevisíveis. Até “Chico Bento”, personagem popularíssimo de Maurício de Sousa, teve que comer muita goiaba “maraviósa” para conseguir ultrapassar a marca. Aguardemos, pois.

O Gênio do Crime – Uma Aventura da Turma do Gordo

Brasil, 2026, 85 minutos, censura livre

Direção: Lipe Binder

Elenco: Francisco Galvão, Bela Alelaf, Samuel Estevam, Breno Kaneto, Ailton Graça, Douglas Silva, Marcus Veras e Rafael Losso

Roteiro: Ana Reber

Fotografia: Pedro Sotero

Direção de arte: Thales Junqueira

Figurino: Rita Azevedo

Produção: Boutique Filmes, em coprodução com Globo Filmes e Paris Entretenimento

Distribuição: Paris Filmes