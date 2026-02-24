Último projeto de Silvio Tendler, documentário sobre o Ministério da Cultura começa a ser filmado

O último projeto concebido por Silvio Tendler antes de sua morte, em 2025, o longa “MinC: Cultura e Democracia – O Fio Invisível da Memória” iniciou as filmagens. A produção é da Caliban Cinema e Conteúdo, produtora criada por ele, e realização do Ministério da Cultura (MinC) por meio da Fundação Casa de Rui Barbosa.

Com argumento original desenvolvido por Tendler ao longo de uma série de encontros e diálogos sobre cultura, democracia e memória institucional, o filme se propõe a registrar e analisar a trajetória do MinC desde sua criação, em 15 de março de 1985, até sua retomada recente, posicionando a pasta como peça estruturante de um projeto democrático de Estado. A narrativa parte da premissa de que o Ministério nasce diretamente ligado ao processo de redemocratização brasileira e à construção de uma nação plural.

Para a ministra da Cultura, Margareth Menezes, o documentário reafirma a importância da memória institucional e do papel estratégico da cultura para o país, concebido por um cineasta que dedicou sua obra à reflexão sobre o Brasil.

A assinatura de Tendler confere ao documentário um peso histórico e simbólico, pois foi pensado por um cineasta que dedicou a carreira a refletir sobre a memória política e identidade nacional. O longa se apresenta como uma obra de memória e reflexão crítica sobre o papel da cultura na democracia brasileira, tema central de sua filmografia e que agora também marca seu último projeto concebido.