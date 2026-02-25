VERdeCINE recebe inscrições para filmes com foco em sustentabilidade nas escolas

O VERdeCINE – Festival Socioambiental de Filmes abriu as inscrições para a edição de 2026. Cineastas e realizadores audiovisuais de todo o país podem inscrever gratuitamente suas obras até 8 de março, através de formulário online, para curta-metragem (https://forms.gle/Ptid5q1oc5LY1Ny28) e longa-metragem (https://forms.gle/NhD85kFqMT6mMMzb9).

O festival, que acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de maio, em Lavras (MG), e busca produções que promovam reflexões sociais e ambientais em seus conteúdos. Neste ano, o tema central do VERdeCINE é o Objetivo 4.7 da Agenda 2030 da ONU: Educação de Qualidade. As obras inscritas devem trazer em seu conteúdo, de forma direta ou transversal, histórias de aprendizados que inspirem habilidades e competências para promover o desenvolvimento sustentável no planeta.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por pessoas acima de 16 anos que façam parte da ficha técnica da obra. Cada proponente pode inscrever um único filme, de qualquer gênero ou ano de realização, desde que possua classificação indicativa livre. Os curtas ou longas-metragens devem ser enviados via formulário online com links do Vimeo ou YouTube. Um diferencial ético importante desta edição é que não serão aceitos filmes que utilizem Inteligência Artificial na sua realização, sob pena de desclassificação automática. O VERdeCINE tem caráter não competitivo e todas as suas exibições serão gratuitas para o público.

Os interessados devem optar por uma das três mostras territoriais no ato da inscrição: Mostra Brasil, para filmes de todo o território nacional, Mostra Mineira, para produções com temas ligados ao estado de Minas Gerais, e Mostra Campos das Vertentes, focada em filmes relacionados às cidades da região dos Campos das Vertentes.

Como forma de valorizar a cadeia produtiva do audiovisual, o VERdeCINE pagará um cachê de R$ 600,00 por filme selecionado, correspondente a três exibições durante o evento e possíveis mostras itinerantes. A lista dos filmes selecionados pela curadoria será divulgada em abril, no site e nas redes sociais do evento.