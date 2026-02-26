Sessão Vitrine Petrobras relança nos cinemas “São Paulo Sociedade Anônima” em cópia 4K

A cópia restaurada em 4K de “São Paulo Sociedade Anônima”, clássico de Luiz Sergio Person, chega hoje, 26/02, aos cinemas em 28 cidades brasileiras pela Sessão Vitrine Petrobras. O filme, lançado originalmente em 1965 e reconhecido como um dos marcos do cinema brasileiro, volta às telas para celebrar 60 anos, em exibições especiais em 32 cinemas, em Aracaju, Areal, Belém, Belo Horizonte, Camboriú, Campinas, Casimiro de Abreu, Caxias do Sul, Cuiabá, Guapimirim, Guaxupé, Itaocara, Itapipoca, João Pessoa, Leme, Londrina, Manaus, Natal, Paraty, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina, Triunfo e Vitória.

Protagonizado por Walmor Chagas, Eva Wilma, Darlene Glória, Otelo Zeloni e Ana Esmeralda, o longa retrata a metrópole paulistana em plena industrialização, abordando as transformações econômicas e existenciais de uma geração.

A restauração do filme foi realizada pela Lauper Films em parceria com a Cinemateca Brasileira e a Cineteca di Bologna, com apoio da The Film Foundation e da Hobson Lucas Family Foundation.