Resultado preliminar do Edital de Intercâmbio Cultural para o setor audiovisual é divulgado

O Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria do Audiovisual (SAV), anunciou o resultado preliminar do Edital de Intercâmbio para Circulação e Participação Audiovisual no Exterior. Com um aporte financeiro de R$ 1 milhão, o chamamento busca promover a participação de profissionais do audiovisual em eventos internacionais, como festivais, mostras, mercados e seminários. A iniciativa tem como objetivo ampliar a visibilidade do Brasil no cenário cultural global, criando oportunidades para que profissionais do setor expandam suas conexões e integrem importantes programações no exterior.

Nesta primeira etapa, foram selecionadas 21 pessoas, restando ainda R$ 727,5 mil para financiar a participação de outros profissionais. O edital permanece aberto em fluxo contínuo até às 18h do dia 13 de novembro de 2024, ou até o esgotamento dos recursos. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Sistema Prosas.

As bolsas concedidas variam conforme a localização dos eventos: R$ 7 mil para América do Sul, R$ 10 mil para América do Norte e Central, R$ 15 mil para Europa, e R$ 20 mil para África, Ásia e Oceania. Além disso, candidatos da Amazônia Legal recebem um adicional de R$ 1,5 mil. O edital reserva 30% dos recursos para pessoas negras e indígenas e dá prioridade a pessoas com deficiência.

Os candidatos que não foram contemplados nesta etapa podem apresentar recursos no prazo de três dias úteis, contados a partir da divulgação do resultado, utilizando o formulário específico disponível no Sistema Prosas. O prazo final para interposição de recursos é até às 18h do último dia útil.

Confira o resultado aqui.

O edital completo, juntamente com seus anexos, pode ser consultado no site oficial do Ministério da Cultura, na seção de Editais. Para esclarecimentos adicionais, os interessados podem enviar suas dúvidas para o e-mail concurso.sav@cultura.gov.br, utilizando no assunto “Edital de Intercâmbio para Circulação e Participação Audiovisual no Exterior”.