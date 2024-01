“Levante” é eleito melhor filme de estreia no Festival de Havana

O longa-metragem “Levante”, dirigido por Lillah Halla, venceu, no último sábado (15), o prêmio de melhor produção na categoria Melhor Filme de Estreia do 44º Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano, que acontece em Havana, Cuba, reunindo as tendências de cinema mais autênticas e inovadoras da América Latina. Na cerimônia de premiação, a diretora Lillah Halla e a protagonista Ayomi Domenica receberam o troféu e os cumprimentos de Christian Vargas, embaixador do Brasil em Havana, e Mário Araújo, chefe do setor cultural.

A obra mergulha em questões relacionadas ao aborto, explorando o direito ao próprio corpo e à liberdade de escolha a partir da história de Sofia (Ayomi Domenica), uma jovem atleta de vôlei, que descobre estar grávida às vésperas de um campeonato decisivo para a sua carreira. Na tensão do momento, ela decide que ainda não pode se tornar mãe. E, então, se depara com as problemáticas do aborto no Brasil, como o aborto clandestino e a busca de jovens pelo procedimento em outros países. Recém-lançado nos cinemas franceses, “Levante” tem previsão para estrear no Brasil em 2024.

No filme, Ayomi Domenica vive a primeira protagonista de sua carreira, tendo recebido por sua atuação, o prêmio de melhor atriz no Festival Aruanda do Audiovisual Brasileiro. O longa-metragem também estreou na Semana da Crítica de Cannes e foi considerado o Melhor Filme na premiação da Fipresci (Federação Internacional dos Críticos).