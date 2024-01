“Praia Formosa” é selecionado para o Festival de Roterdã

“Praia Formosa”, dirigido por Julia De Simone, foi oficialmente selecionado para exibição no renomado Festival de Cinema de Roterdã. O festival acontece de 25 de janeiro a 4 de fevereiro de 2024 e celebra o espírito inovador e aventureiro de cineastas emergentes de todo o mundo.

A obra entrelaça ficção, documentário e fantasia, ao mergulhar nas profundezas da história do Rio de Janeiro e aborda temas profundos de identidade, tempo e memória. “Praia Formosa” conta a história de Muanza, uma mulher oriunda do Reino do Congo, traficada para o Brasil no século XIX, que desperta nos dias atuais no Rio de Janeiro. Neste cenário, ela se depara com um mundo onde o passado e o presente se entrelaçam, iniciando uma busca pessoal por suas origens e compreensão da própria história.

Um estudo meticuloso sobre a evolução do Rio de Janeiro, o filme surgiu do desejo de Julia De Simone de investigar o lugar onde nasceu e cresceu e de uma busca da diretora por entender a cidade para além de sua imagem turística vendida como produto de exportação. Para isso, era preciso olhar para aquilo que a cidade tenta insistentemente esconder: suas feridas e complexidades que são objetos de apagamentos constantes.

Retratando a urbanização da região portuária ao longo de dois séculos, a obra confronta as contradições da “Pequena África” – um território marcado por disputas e apagamentos históricos. A narrativa desdobra-se revelando uma história de irmandade e união entre duas mulheres, contada através de uma perspectiva de resistência, afeto e amizade capaz de transcender o tempo.

A abordagem singular de “Praia Formosa” sobre a região portuária do Rio lança luz sobre as contradições do modelo de colonização e ocupação deste local emblemático.

O filme tem distribuição da Olhar Filmes e previsão de estreia comercial no Brasil em 2024.