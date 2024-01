Ingrid Guimarães e Tatá Werneck protagonizam “Minha Irmã e Eu”

Protagonizada por Ingrid Guimarães (“De Pernas pro Ar”, “Fala Sério, Mãe!”) e Tatá Werneck (“Uma Quase Dupla”, “Loucas pra Casar”), a comédia “Minha Irmã e Eu”, com produção da Paris Entretenimento, coprodução da Globo Filmes, Paramount Pictures, Telecine, Simba e distribuição da Paris Filmes, estreia dia 28 de dezembro nos cinemas.

O filme é dirigido por Susana Garcia (“Minha Mãe é uma Peça 3”) e o roteiro é assinado por Ingrid Guimarães, Verônica Debom, Célio Porto e Leandro Muniz. “Minha Irmã e Eu” traz a participação de artistas convidados, como Iza, Leandro Lima, Marcelo Laham, Lázaro Ramos, Taís Araújo, entre outros. O sucesso “Pipoco”, música interpretada por Ana Castela, DJ Chris no Beat e Melody, compõe a trilha, preparando o espectador para um road movie ambientado no interior de Goiás.

No longa, Dona Márcia (Arlete Salles) sonha que as filhas sejam uma dupla sertaneja de Rio Verde, no interior de Goiás, mas Mirian (Ingrid Guimarães) e Mirelly (Tatá Werneck) seguem caminhos opostos. Enquanto Mirian se acostumou à rotina pacata do interior e vive em função do marido Jayme (Márcio Vito), dos filhos Jayme Júnior (Jaffar Bambirra) e Marcelly (Nina Baiocchi) e da mãe (Arlete), Mirelly ostenta uma vida glamurosa nas redes sociais ao lado de amigos famosos, como Lázaro Ramos e Iza. Mas, na verdade, o estilo de vida deslumbrante é uma mentira. Ela esconde que está com todas as contas atrasadas, vive em um conjugado apertado e trabalha como cuidadora dos animais de estimação das celebridades.

Quando Mirian organiza uma luxuosa festa para comemorar o aniversário da mãe, Mirelly retorna para Rio Verde. Após a comemoração, Dona Márcia desaparece misteriosamente e as irmãs vão precisar se unir em busca da matriarca em uma aventura pelas estradas do interior de Goiás. Chitãozinho e Xororó também participam do filme em uma cena rodada durante o espetáculo em homenagem aos 50 anos de carreira da dupla, dona de hits de sucesso e os favoritos de Dona Márcia. Já Leandro Lima interpreta um cowboy que vai encantar Mirian após um acidente na estrada envolvendo um boi.