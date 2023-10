Festival do Rio e Imovision promovem vinda da diretora francesa Delphine Deloget ao Brasil para lançamento de “Tudo ou Nada”

“Tudo ou Nada” acompanha a história de uma mãe solteira que luta contra as autoridades francesas para recuperar a guarda de seu filho. Sofiane, um menino de 6 anos, se acidenta no fogão quando estava sozinho em casa, enquanto sua mãe, Sylvie, estava trabalhando. Sylvie é denunciada, e Sofiane vai para um lar adotivo. Apoiada por seus irmãos, um advogado e o amor de seus filhos, Sylvie está determinada a vencer uma dura batalha judicial e recuperar a guarda de seu filho caçula.

Protagonizado por Virginie Efira, atriz principal do polêmico “Benedetta”, que estreou no Festival de Cannes e concorreu à Palma de Ouro e à Queer Palm, além de ter sido selecionado como um dos dez melhores filmes lançados na França em 2021, pela revista Cahiers du Cinéma. Virginie Efira imprime na tela a figura de uma mulher destemida, mãe solo, forte e inteligente, que contraria as expectativas conformistas de sua sociedade, lutando como uma leoa determinada a proteger sua cria, através de sua personagem Sylvie.

Além disso, vale destacar a atuação do ator Félix Lefebvre, já conhecido por sua participação no filme “Verão de 85”, de François Ozon, onde foi indicado como melhor ator jovem no Prêmio César em 2021. A diretora francesa Delphine Deloget também recebeu inúmeros prêmios internacionais por seus documentários, incluindo o Albert Londres Award em 2015, o Regard Neuf Award no Visions du Réel, o Film and Human Rights Award no Pesaro Film Festival e o Best Documentary Award no New York City International Film Festival.

“Tudo ou Nada” é seu primeiro filme e foi escolhido para concorrer na seção Un Certain Regard do Festival de Cannes em 2023.

A diretora irá para apresentar o longa pessoalmente numa sessão de gala para convidados no dia 6 de outubro, no cinema Estação Net Rio, às 21h20. Além da exibição de gala no Festival do Rio, o filme será exibido em outras sessões dentro da programação, nos dias 10/10 às 13h45, no Kinoplex São Luiz, 11/10, às 20h45, no Reserva Cultural Niterói, e 13/10, às 14h15, no Estação NET Rio.