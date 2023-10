Cópia restaurada de “Os Homens que Eu Tive”, de Tereza Trautman, estreia no Festival do Rio, na mostra A Cinemateca É Brasileira

Cinquenta anos depois de ser censurado pela ditadura militar, “Os Homens que Eu Tive” (1973, 85 minutos), de Tereza Trautman, volta às salas de cinema em uma nova restauração em resolução 4K, realizada pela Cinemateca Brasileira, em parceria com o laboratório Cinecolor Brasil. A estreia do longa-metragem em circuito de festivais acontece no Festival do Rio, em Sessão de Gala na mostra A Cinemateca É Brasileira, no dia 9 de outubro, às 21h15, no Estação Net Rio, no bairro de Botafogo.

Em 1973, com apenas 21 anos, Trautman escreveu e dirigiu “Os Homens que Eu Tive”, estrelado por Darlene Glória. O filme conta a história de Pity, uma mulher que leva uma vida alegre com seu marido Dode e seu namorado Sílvio, enquanto procura entender seus próprios desejos e buscar formas de saciá-los. No elenco também estão os atores Arduíno Colassanti, Gracindo Júnior, Gabriel Archanjo, Ítala Nandi e Milton Moraes.

“Os Homens que Eu Tive”, lançado em 1973, teve uma curta carreira comercial antes de ser censurado por sua forte mensagem de liberdade sexual feminina. Apenas em 1980, com outro título, o longa foi liberado pelo governo para retornar às salas de cinema. A nova cópia de “Os Homens que Eu Tive” foi exibida na mostra 1973 – 50 Anos Depois, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.