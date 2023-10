Projeto de série “K-Gods” vence prêmio internacional na primeira edição do workshop Series Mania fora da Europa

O Series Mania Rio de Janeiro Workshop, o primeiro realizado pelo Series Mania Institute fora do continente europeu, premiou o projeto “K-Gods”, de Tamiris Hilário de Lima Batista, produzido por Bartolomeu Luiz, na cerimônia de encerramento do evento. O prêmio consiste em duas credenciais para a próxima edição do Series Mania Forum, oferecidas pelo Series Mania Institute, viagem e hospedagem oferecidos pelo Projeto Paradiso e pela Embaixada da França no Brasil e uma mentoria exclusiva com Koby Gal Raday, diretor de conteúdo da Beta Film, para a dupla se preparar para o evento.

Voltado a oito duplas compostas por um produtor e um showrunner brasileiros com um projeto de série em mãos, o workshop ofereceu aos participantes um panorama sobre o mercado internacional de séries e, mais especificamente, conselhos práticos para vender seus projetos para o mercado europeu.

O workshop foi realizado com o apoio da Rio Filme, órgão que integra a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio, Projeto Paradiso, SICAV, FIRJAN, Institut Français de Paris e a Embaixada da França no Brasil. O evento aconteceu no Rio de Janeiro entre 1 e 5 de outubro, emendando em dois eventos importantes para o audiovisual carioca: o Festival do Rio e o Rio Market.