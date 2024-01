Cinebiografia dos Mamonas Assassinas estreia nos cinemas

O quinteto que queria ser uma banda de rock progressivo e se transformou no grupo irreverente que até hoje é um expoente da cultura pop no Brasil, ganhou notoriedade na década de 90 com a originalidade de suas letras, da sua performance nos palcos e a qualidade musical dos seus integrantes. O primeiro e único disco dos Mamonas Assassinas foi mixado em Los Angeles, no melhor estúdio da época, vendendo mais de 3 milhões de cópias em 7 meses.

A história dos meninos de Guarulhos está de volta em “Mamonas Assassinas: O Filme”. Dirigido por Edson Spinello, produzido pela Total Entertainment, coproduzido pela Mamonas Produções e Claro e distribuído pela Imagem Filmes, o filme promete emocionar e divertir todo o Brasil com os clássicos “Pelados em Santos”, “Vira-Vira”, “Robocob Gay” e tantos outros sucessos, a partir do dia 28 de dezembro, nos cinemas de todo o Brasil.

Em 1990, Dinho, Sérgio, Samuel, Júlio e Bento eram jovens de Guarulhos em busca de um sonho: gravar seu primeiro disco ainda como a Banda Utopia. Para tal, não mediram esforços, trabalhando dia e noite no que encontrassem pela frente. Não poderiam imaginar que, em pouco tempo, estariam reunidos no maior fenômeno musical brasileiro da década, os Mamonas Assassinas, transformando a música brasileira para sempre.

O vocalista Dinho é interpretado por Ruy Brissac, que já fez o papel do cantor no musical sobre a banda. O quinteto conta ainda com Beto Hinoto, interpretando seu tio Bento, guitarrista da banda; Rhener Freitas interpreta o baterista Sérgio Reoli; Adriano Tunes faz o baixista Samuel Reoli; e Robson Lima interpreta Júlio Rasec, responsável por teclado, percussão e vocais, na banda.

O longa foi filmado na cidade onde viviam os integrantes da banda, Guarulhos, na Grande São Paulo. A produtora Walkiria Barbosa destaca que o apoio das famílias dos músicos foi essencial. A empresa Mamonas Assassinas Produções, capitaneada por Jorge Santana, primo do Dinho, juntamente com os familiares, foram essenciais desde a construção do roteiro até a produção, quando emprestaram diversos figurinos originais dos garotos que foram usados no filme. Além disso, o apoio da prefeitura, de moradores e empresas locais também foi fundamental para o excelente resultado das filmagens.

Para a construção da narrativa, biografias musicais de sucesso serviram de base e inspiração, como “Bohemian Rhapsody”, sobre a banda Queen, e “Rocketman”, sobre Elton John.

O roteiro, assinado por Carlos Lombardi (conhecido por obras como “Quatro por Quatro”, “Quinto dos Infernos”), conta a história dos 5 integrantes, antes da banda se tornar os Mamonas Assassinas, desde quando ainda eram o Utopia.

O elenco de “Mamonas Assassinas: O Filme” conta também com Fefe Schneider, Jessica Córes, Jarbas Homem de Mello, Guta Ruiz e grande elenco.