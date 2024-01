Brasil fica fora dos pré-indicados ao Oscar, mas Almodóvar, Maite Alberdi e Lila Avilés representam os latinos

Foto: “A Memória Infinita”, de Maite Alberdi

Por Maria do Rosário Caetano

O Brasil ficou sem vagas entre os pré-indicados a melhor filme estrangeiro (“Retratos Fantasmas”, de Kleber Mendonça), a longa documental (“Elis e Tom”, “ Incompatível com a Vida” e “Samuel e a Luz”), a curta documental (“Mãri Hi – A Árvore da Vida”) e a curta live-action (“Big Bang”). Como ainda não saíram os candidatos a melhor longa de animação, continuam em estado de espera o brasileiro “Perlimps”, de Alê Abreu, e o espanhol (com protagonista brasileiro e destaque para a língua portuguesa), “Atiraram no Pianista”, de Trueba e Mariscal, recriação da trágica morte do músico Tenório Jr.

As pré-listas divulgadas, nessa quinta-feira, 21 de dezembro, pela Academia de Arte e Ciências Cinematográficas de Los Angeles, confirmam o favoritismo (categoria melhor filme internacional) do britânico “Zona de Interesse”, de Jonathan Glazer, secundado pelo finlandês “Folhas de Outono”, o japonês “Dias Perfeitos”, o italiano “Eu Capitão”, o mexicano “Tótem” e o francês “A Paixão de Dodin Buffant”. Este, cacifado pela oscarizada Juliette Binoche, que encabeça o elenco ao lado de Benoît Magimel. E por seu diretor, o vietnamita Trang Anh Hung, já indicado, décadas atrás, pelo também “culinário movie”, “O Cheiro da Papaia Verde”.

Entre as produções internacionais, que lutam pela famosa estatueta careca e assexuada, há que se registrar o grande crescimento do espanhol “A Sociedade da Neve”, que além de vaga para seguir em frente nessa categoria, marca presença em vários quesitos técnicos. O filme de J.A. Bayona, sobre o acidente na Cordilheira dos Andes, que vitimou muitos integrantes da seleção de rúgbi do Uruguai, está em cartaz nos cinemas brasileiros e vem recebendo boas críticas internacionais. E bombou entre os finalistas aos Prêmios Goya, de Espanha. Lidera a competição junto com “20 Mil Espécies de Abelha”, da basca Estibaliz Urresola Solagurem (15 indicações). São 13 as categorias destinadas ao ‘disaster movie’ filosófico de Bayona.

A América Latina marca presença nessa prévia do Oscar com duas diretoras, que veem causando sensação – a chilena Maite Alberdi, que pode conquistar a estatueta de melhor longa documental com o fascinante “A Memória Infinita”, e a mexicana Lila Avilés, com chances medianas por seu novo longa, “Tótem”. É dela o tocante “A Camareira”, lançado no circuito de arte brasileiro.

No terreno do melhor filme internacional, algumas curiosidades: o pequeno Butão, plantado no Himalaia, volta a sorrir com o reconhecimento da Academia para mais um filme de Pawo Chounig Dorji. Sim, aquele que chegou a finalista, pouquíssimos anos atrás, com o encantador “A Felicidade das Pequenas Coisas”. Agora, Pawu cavou vaga entre os 15 semi-finalistas com “The Monk and the Gun” (“O Monge e o Fuzil”).

As geladas Islândia e Dinamarca figuram na “lista dos 15” com dois filmes históricos. A pequena ilha é cenário do impressionante “Terra de Deus”, de Hlynur Pálmason, sobre um padre cuja missão consiste em erguer igreja e oficiar missas em região muito, mas muito, hostil. Filmaço, além de tudo muito perturbador e de narrativa imprevisível. Da pátria de Dreyer chega “A Terra Prometida”, de Nikolaj Arcel, com o astro nórdico Mads Mikkelsen (“A Caça”).

A África do Magreb brilha com dois filmes: o tunisiano “Four Daughters”, de Kaouther Ben Hania, e o marroquino “The Mother of All Lies”, de Asmae El Moudir. O primeiro, registre-se, está pré-indicado também como melhor longa documental. Mesma condição do ucraniano “20 Dias em Mariupol”, de Mstyslav Chernov.

Com a Rússia fora do páreo (sob boicote, por causa da Guerra da Ucrânia), outra ex-república soviética marca rara presença na disputadíssima categoria de filme internacional: a Armênia, com “Amerikatsi”, de Michael A. Goorjian.

A Espanha tem dois filmes entre os pré-finalistas. Além do badaladíssimo (pela Netflix, sua produtora) “A Sociedade da Neve” (falado 100% em espanhol e com elenco latino), o manchego Pedro Almodóvar cravou vaga com o curta-metragem (na verdade um média) ficcional “Estranha Forma de Vida”, western homoafetivo protagonizado pelo chileno Pedro Pascal e pelo estadunidense Ethan Hawke.

Dos grandes, imensos, ficou de fora o turco “Ervas Secas”, de Nuri Bilge Ceylan. Será que um dia Hollywood reconhecerá o grande cinema do filho da Anatólia?

A Academia norte-americana divulgou, também, os pré-finalistas nas categorias efeitos visuais, som, maquiagem, trilha sonora, música original, curta de ficção, curta de animação e curta documental. Eis os pré-qualificados:

FILME INTERNACIONAL

“Zona de Interesse”, de Jonathan Glazer (Reino Unido)

“Folhas de Outono”, de Aki Kaurismaki (Finlândia)

“Tótem”, de Lila Avilés (México)

“A Sociedade da Neve”, de J.A. Bayona (Espanha),

“La Passion de Dodin Bouffant”, de Trang Anh Hung (França)

“Eu Capitão”, de Matteo Garrone (Itália)

“Dias Perfeitos”, de Wim Wenders (Japão)

“Terra de Deus”, de Hlynur Pálmason (Islândia)

“A Terra Prometida”, de Nokolaj Arcel (Dinamarca)

“The Monk and the Gun”, de Pawo Chouning Doiji (Butão)

“The Teachers’ Loung”, de Ilker Çatak (Alemanha)

“The Mother of All Lies”, de Asmae El Moudir (Marrocos)

“Amerikatsi”, de Michael A. Goorjian (Armênia)

“Four Daughters”, de Hania Kaouther (Tunísia)

“20 Dias em Mariupol”, de Mstyslav Chernov (Ucrânia)

DOCUMENTÁRIOS (LONGA)

“A Memória Infinita”, de Maite Alberdi (Chile)

“Still: A Michael J. Fox Movie”, de David Guggenheim (EUA)

“American Symphony”, de Matthew Heinemann (EUA)

“Bobi Wine: O Presidente do Povo”, de Moses Bwayo e Christopher Sharp (Uganda-EUA)

“Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy”, de Nancy Buirski (EUA)

“Four Daughters”, de Hania Kaouther (Tunísia)

“Pierre Feuille Pistolet” (In the Rearview), de Maciel Hamela (Polônia, Ucrânia, França)

“Marcados: A História do Racismo nos EUA”, de Roger Ross Williams (EUA)

“A Still Small Voice”, de Luke Lorentzen (EUA)

“32 Sounds”, de Sam Green (EUA)

“To Kill a Tiger”, de Nisha Pahuja (Canadá-India)

“20 Days in Mariupol”, de Mstyslav Chernov (Ucrânia)

“Apolonia, Apolonia”, de Lea Glob (Dinamarca e Polônia)

“Além da Utopia”, de Madeine Gavin

DOCUMENTÁRIO (CURTA)

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Bear

Between Earth & Sky

Black Girls Play: The Story of Hand Games

Camp Courage

Deciding Vote

How We Get Free

If Dreams Were Lightning: Rural Healthcare Crisis

Island in Between

The Last Repair Shop

Last Song from Kabul

Nǎi Nai & Wài Pó

Oasis

Wings of Dust

CABELO E MAQUIAGEM

Beau Tem Medo

Ferrari

Gold

Assassinos da Lua das Flores

A Última Viagem de Demeter

Maestro

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

A Sociedade da Neve

TRILHA SONORA ORIGINAL

American Fiction

American Symphony

Barbie

O Menino e a Garça

A Cor Púrpura

Elementos

Os Rejeitados

Indiana Jones e o Chamado do Destino

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Saltburn

A Sociedade da Neve

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

CANÇÃO ORIGINAL

“It Never Went Away”, de American Symphony

“Dear Alien (Who Art In Heaven)”, de Asteroid City

“Dance The Night”, de Barbie

“I’m Just Ken”, de Barbie

“What Was I Made For?” , de Barbie

“Keep It Movin’”, de A Cor Púrpura

“Superpower (I)” , de A Cor Púrpura

“The Fire Inside”, de Flamin’ Hot

“High Life” , de Flora and Son”

“Meet In The Middle” from Flora e Filho

“Can’t Catch Me Now” de Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

“Wahzhazhe (A Song For My People)”, de Assassinos da Lua das Flores

“Quiet Eyes”, de Vidas Passadas

“Road To Freedom”, de Rustin

“Am I Dreaming”, de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

ANIMAÇÃO (CURTA)

Boom

Eeva

Humo (Smoke)

I’m Hip

A Kind of testament

Koerkorter (Dog Apartment)

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Era uma Vez um Estúdio

Our Uniform

Pachyderme

Pete

27

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Wild Summon

CURTA-METRAGEM (LIVE-ACTION)

Estranha Forma de Vida, de Pedro Almodóvar

The After

The Anne Frank Gift Shop

An Avocado Pit

Bienvenidos a Los Angeles

Dead Cat

Good Boy

Invincible

Invisible Border

Knight of Fortune

The One Note Man

Red, White and Blue

The Shepherd

A Incrível História de Henry Sugar

Yellow

MELHOR SOM

Barbie

The Creator

Ferrarri

The Killer

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1

Napoleão

Oppenheimer

Zona de Interesse

EFEITOS VISUAIS