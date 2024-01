LATC abre inscrições para curso de Inglês de Verão para Profissionais do Audiovisual

A 1ª edição de cursos de verão de curta duração para profissionais do audiovisual do LATC está com inscrições abertas até o dia 30 de dezembro, com apenas 10 vagas por turma. As inscrições devem ser feitas através do formulário de inscrição no link https://forms.gle/DYUDLzHUoPKJKmvA7.

Os cursos vão acontecer de 9 de janeiro até 8 de fevereiro de 2024. Cada curso inclui acesso a 5 aulas de conversação semanais, de 2 horas cada, sobre temáticas atuais e tendências da indústria audiovisual. São eles:

Curso 1

Film festivals, markets and WIP Programs

Terças às 8:30h (GMT-3)

9, 16, 23, 30 de janeiro e 6 de fevereiro

Curso 2

Distribution, sales agents and international representatives

Quartas às 20h (GMT-3)

10, 17, 24, 31 de janeiro e 7 de fevereiro

Curso 3

Storytelling and POC/ LGBTQIA+ Narratives

Quintas às 19:30h (GMT-3)

11, 18, 25 de janeiro e 1° e 8 de fevereiro

Como as aulas são online, ao vivo e com foco em conversação e em vocabulário e jargão da indústria, os requisitos mínimos para participar são ser um profissional atuante e ter o nível intermediário de inglês.

Além disso, cada curso inclui acesso a um masterclass gravado à escolha com especialistas da indústria audiovisual internacional.

Os cursos serão ministrados por Akemi Iwasa, que atua como professora no curso de inglês para profissionais da indústria audiovisual no Latin American Training Center (LATC). Ela é autora e editora de materiais didáticos, professora e consultora em Diversidade, Equidade e Inclusão. Pós-graduada em Neurociências Aplicadas à Aprendizagem (UFRJ) e atualmente cursando pós-graduação em Direitos Humanos e Responsabilidade Social (PUCRS).

Os valores de inscrição variam de R$ 350,00 a R$ 499,00. Os valores são reduzidos para ex-alunes dos cursos do LATC, associades de entidades parceiras, pessoas trans, indígenas, negras e pardas e mulheres.

Todas as informações detalhadas, valores, conteúdo e contato estão na página do curso, em português https://gatc-edu.com/pt-br/curso-de-ingles-de-verao-para-profissionais-do-audiovisual e em espanhol https://gatc-edu.com/es/curso-de-ingles-de-verano-para-profesionales-del-audiovisual.