Spcine celebra os 471 anos de São Paulo com sessão gratuita de “O Auto da Compadecida 2” no CCSP

Foto © Laura Campanell

Para celebrar o aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo, a Spcine promove uma exibição especial e gratuita de “O Auto da Compadecida 2”, sequência do clássico brasileiro que conquistou gerações. O evento acontece no domingo, 26 de janeiro, às 19h30, no Jardim Suspenso do Centro Cultural São Paulo (CCSP), um dos espaços culturais mais conhecidos da cidade.

A sessão, que contará com 150 lugares disponíveis, terá ingressos distribuídos 1 hora antes da sessão e por ordem de chegada. A entrada é gratuita e a exibição está sujeita à lotação do espaço.

Dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda, “O Auto da Compadecida 2” traz de volta os queridos personagens Chicó e João Grilo em uma nova e emocionante aventura. Após duas décadas, João Grilo retorna à cidade de Taperoá, reencontrando seu inseparável amigo Chicó. No entanto, a volta do “milagre” da ressurreição de João Grilo gera confusões, colocando-o no centro de disputas políticas e intrigas na região. O filme combina humor, crítica social e elementos de cultura popular, características marcantes do universo de Ariano Suassuna.