“Terra Estrangeira”, de Walter Salles e Daniela Thomas, tem sessão gratuita com cópia restaurada em 4K

No aniversário da cidade de São Paulo, sábado, 25/01, às 18h30, o CineSesc exibe a cópia remasterizada em 4K de “Terra Estrangeira”, primeiro trabalho em conjunto dos diretores Walter Salles e Daniela Thomas, co-roteirizado pela dupla em parceria com Marcos Bernstein e Millôr Fernandes. Sem perspectiva de vida num Brasil tomado pelo caos em plena era Collor, Paco decide viajar para Portugal após a morte da mãe, levando uma misteriosa encomenda. Em Lisboa, ele conhece a brasileira Alex e seu namorado Miguel, todos envolvidos num esquema de contrabando, que torna suas vidas em um pesadelo. O longa foi filmado em preto e branco e é protagonizado por Fernanda Torres, recém-vencedora do Globo de Ouro de Melhor Atriz pelo filme “Ainda Estou Aqui”, também de Walter Salles. A exibição de “Terra Estrangeira” será gratuita, com retirada de ingressos a partir das 17h30 na bilheteria do CineSesc.

A partir de quinta-feira, dia 23/01, o CineSesc exibe “Babygirl”, dirigido e roteirizado pela cineasta Halina Reijn, e estrelado por Nicole Kidman, premiada no Festival de Veneza como Melhor Atriz por sua performance no filme. Na trama, uma CEO bem-sucedida se envolve com seu novo estagiário. O relacionamento dos dois pode arriscar a vida profissional e pessoal de ambos. Além de Kidman, o filme conta com atuações de Harris Dickinson, Antonio Banderas e Sophie Wilde.

Segue em exibição “A Semente do Fruto Sagrado”, escrito e dirigido por Mohammad Rasoulof, vencedor de cinco prêmios no Festival de Cannes, em 2024, incluindo o Prêmio Especial do Júri. Recém-promovido a juiz de instrução, Iman luta contra a paranoia e o esgotamento mental em meio à agitação política em Teerã, causada pela morte de uma jovem. Quando sua arma desaparece, ele suspeita de sua esposa e suas filhas, impondo medidas severas que desgastam os laços familiares. O longa é uma coprodução Irã, França e Alemanha, e um dos fortes candidatos à disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025.

Outro longa em cartaz é “Baby”, protagonizado por Ricardo Teodoro e João Pedro Mariano, e dirigido por Marcelo Caetano. Na trama, Wellington tenta reconstruir sua vida nas ruas de São Paulo, após sair de um centro de detenção. Sem recursos e abandonado pela família, o jovem conhece Ronaldo, um homem mais velho, que o ajuda a encontrar novas formas de sobrevivência e afeto. O filme foi indicado ao Grande Prêmio da Semana da Crítica e à Palma Queer, no Festival de Cannes, de onde saiu com o Prêmio de Melhor Ator Revelação para Ricardo Teodoro. No Festival do Rio, levou quatro prêmios: Melhor Ator, Melhor Direção de Arte, Melhor Filme e Prêmio Especial do Júri.

No domingo, 26/01, às 15h, a sessão Cine Clubinho exibe gratuitamente o filme “O Bom Gigante Amigo”, dirigido por Steven Spielberg e baseado na obra de Roald Dahl. A pequena órfã Sophie encontra um gigante amigável que, apesar de sua aparência assustadora, se mostra uma alma bondosa, um ser renegado pelos seus semelhantes por se recusar a comer meninos e meninas. A garotinha, a Rainha da Inglaterra e o ser de sete metros de altura se unem em uma aventura para proteger as crianças dos gigantes. Esta é a última exibição da programação especial “O Universo de Roald Dahl – Das Páginas às Telas”, que ocupou a sessão Cine Clubinho durante o mês de janeiro.

Antes da exibição, o CineSesc recebe no saguão, uma atividade gratuita para toda a família com a Cia. Volta e Meia. “Pé de Histórias” é inspirada por perguntas e histórias literárias que convidam o público a viajar através da criatividade e da imaginação.

Na terça-feira, 28/01, às 20h, o CineSesc recebe a pré-estreia do filme brasileiro “Kasa Branca”, vencedor de quatro prêmios no Festival do Rio de 2024, incluindo Melhor Direção para Luciano Vidigal. Na história, Dé é um jovem negro da periferia do Rio de Janeiro que cuida de sua avó, uma senhora doente e diagnosticada com Alzheimer terminal. Mas Dé não está sozinho. Com a ajuda de seus amigos, ele resolve presentear sua avó com uma viagem entre memórias, provando que há vida e alegria nos momentos difíceis. A exibição faz parte da Sessão Vitrine Petrobras, projeto da distribuidora Vitrine Filmes que estreia produções brasileiras em salas de cinema a preços reduzidos, com o objetivo de potencializar a formação de público, promovendo a democratização do cinema nacional. Os ingressos para a sessão custam R$ 10,00.