Longa estrelado por Sandra Corveloni inicia filmagens em São Paulo

Começaram as gravações de “Lusco-Fusco”, produção estrelada por Sandra Corveloni, Amandyra, Allan Souza Lima, Pedro Ottoni e Duda Sampaio, na cidade de Osasco, na Grande São Paulo.

Com filmagens previstas até 20 de fevereiro, o enredo do longa-metragem gira em torno da relação de amizade entre duas mulheres. Vera (Amandyra), uma professora do ensino fundamental envolvida em uma relação abusiva com Matias (Souza Lima), cujo retorno repentino abala sua vida. Já Alda (Corveloni), sua vizinha não alfabetizada e faxineira no mesmo colégio, desistiu de seus sonhos para cuidar do filho, Dinho (Ottoni), e da neta, Joana (Sampaio). A amizade entre as duas fortalece e ilumina os caminhos para escaparem da opressão que vivem, inspirando a menina Joana sobre o que é ser uma mulher no Brasil no século 21.

Sandra Corveloni consagrou-se ao vencer o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes de 2008 por seu desempenho em “Linha de Passe”, filme dirigido por Walter Salles e Daniela Thomas. Amandyra ganhou destaque na série “Da Ponte pra Lá”, da plataforma Max, e, em 2024, protagonizou o longa “Greice”, de Leonardo Mouramateus.

O elenco conta ainda com Allan Souza Lima, conhecido por viver o protagonista Ubaldo da série “Cangaço Novo”, do Prime Video; a cantora e atriz Karina Buhr, responsável também pelas canções de “Lusco-Fusco”; Pedro Ottoni, do filme “Vale Night”; Duda Sampaio, do longa “Uma Tia da Pesada 2”; e o rapper Thaíde, em uma participação afetiva.

“Lusco-Fusco” tem direção da dupla Bel Bechara e Sandro Serpa, que participou do Festival É Tudo Verdade de 2024 com o documentário “Hoje é o Primeiro Dia do Resto da sua Vida”. Em 2000, neste mesmo festival, os diretores haviam conquistado o Prêmio TV Cultura de Documentário Brasileiro com “Walter Franco Muito Tudo”. Entre as produções laureadas de Bechara e Serpa está o “Música Serve pra Isso – Uma História dos Mulheres Negras”, vencedor da premiação de melhor filme do festival In-Edit Brasil de 2013.

Em coprodução com a Macondo Filmes, “Lusco-Fusco” é uma produção de Rafaella Costa para a Manjericão Filmes, responsável por “Levante”, vencedor do prêmio da Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci) no Festival de Cannes 2023.

Na equipe técnica estão o diretor de fotografia Léo Bittencourt, premiado no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro por “Morro dos Prazeres”; a diretora de arte Glauce Queiroz, de “Senna”, “Vale Night” e “Torre das Donzelas”; e o técnico de som direto Marcelo Grell, de “Biônicos” e da série “Segunda Chamada”. A produção executiva é assinada por Rafaella Costa e Stella Rainer.

O filme foi viabilizado por meio do apoio do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Governo Federal, do Ministério da Cultura e da Lei Paulo Gustavo.